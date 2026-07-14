Создателя «Миротворца» объявили в розыск в России

Создателя украинского сайта «Миротворец» Георгия Туку объявили в розыск в России. Об этом РИА «Новости» сообщили в правоохранительных органах.

«Георгий Тука объявлен в розыск», — сказал собеседник агентства.

В феврале 2026 года Росфинмониторинг включил Туку в перечень террористов и экстремистов.

Сайт «Миротворец» публикует персональные данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР, а также других людей, которых его авторы обвинили в измене родине. В базе ресурса появлялись сведения о несовершеннолетних, российских деятелях культуры и гражданах других стран.

Ранее в базу портала внесли российского кинорежиссера Андрея Звягинцева, известного по фильмам «Левиафан» и «Минотавр». Его обвинили в посягательстве на территориальную целостность Украины и посещении Крыма.