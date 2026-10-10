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    «Меня даже не было в России». Гимнастка Аверина рассказала о разрыве с Алиевым

    Гимнастка Арина Аверина сообщила, что рассталась с Алиевым по его инициативе

    Фото: РИА «Новости»

    Расставание гимнастки Арины Авериной с фигуристом Дмитрием Алиевым произошло внезапно. Инициатором развода стал ее партнер. Девушка рассказала об этом в интервью YouTube-каналу «Мадонна Мур».

    Разрыв, по словам спортсменки, произошел без скандалов. Бывшие партнеры остались в дружеских отношениях и могут обратиться друг к другу за помощью.

    «Все равно не от меня исходило это все расставание. <…> Ну, по факту я просто не ожидала этого, и все это случилось неожиданно, когда меня даже не было в России. Я поняла по общению», — рассказала она.

    Ее сестра Дина Аверина заявила, что до сих пор неизвестна причина расставания. Настолько внезапно произошел разрыв.

    Гимнастка опровергла информацию об отношениях с актером Артуром Сопельником. Она рассказала, что они лишь участвовали в шоу «Ледниковый период» и входили в одну компанию.

    Ранее Аверина призналась, что хотела бы стать женой и матерью. Ее сестра в августе родила сына.

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