«Меня даже не было в России». Гимнастка Аверина рассказала о разрыве с Алиевым

Гимнастка Арина Аверина сообщила, что рассталась с Алиевым по его инициативе

Расставание гимнастки Арины Авериной с фигуристом Дмитрием Алиевым произошло внезапно. Инициатором развода стал ее партнер. Девушка рассказала об этом в интервью YouTube-каналу «Мадонна Мур» .

Разрыв, по словам спортсменки, произошел без скандалов. Бывшие партнеры остались в дружеских отношениях и могут обратиться друг к другу за помощью.

«Все равно не от меня исходило это все расставание. <…> Ну, по факту я просто не ожидала этого, и все это случилось неожиданно, когда меня даже не было в России. Я поняла по общению», — рассказала она.

Ее сестра Дина Аверина заявила, что до сих пор неизвестна причина расставания. Настолько внезапно произошел разрыв.

Гимнастка опровергла информацию об отношениях с актером Артуром Сопельником. Она рассказала, что они лишь участвовали в шоу «Ледниковый период» и входили в одну компанию.

Ранее Аверина призналась, что хотела бы стать женой и матерью. Ее сестра в августе родила сына.