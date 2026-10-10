«Меня даже не было в России». Гимнастка Аверина рассказала о разрыве с Алиевым
Гимнастка Арина Аверина сообщила, что рассталась с Алиевым по его инициативе
Расставание гимнастки Арины Авериной с фигуристом Дмитрием Алиевым произошло внезапно. Инициатором развода стал ее партнер. Девушка рассказала об этом в интервью YouTube-каналу «Мадонна Мур».
Разрыв, по словам спортсменки, произошел без скандалов. Бывшие партнеры остались в дружеских отношениях и могут обратиться друг к другу за помощью.
«Все равно не от меня исходило это все расставание. <…> Ну, по факту я просто не ожидала этого, и все это случилось неожиданно, когда меня даже не было в России. Я поняла по общению», — рассказала она.
Ее сестра Дина Аверина заявила, что до сих пор неизвестна причина расставания. Настолько внезапно произошел разрыв.
Гимнастка опровергла информацию об отношениях с актером Артуром Сопельником. Она рассказала, что они лишь участвовали в шоу «Ледниковый период» и входили в одну компанию.
Ранее Аверина призналась, что хотела бы стать женой и матерью. Ее сестра в августе родила сына.