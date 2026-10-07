Умер дизайнер и создатель бренда Cyrille Gassiline Кирилл Гасилин

Дизайнер одежды, театральный художник и основатель бренда Cyrille Gassiline Кирилл Гасилин скончался 4 октября в Москве. Об этом сообщил историк моды Анатоль Вовк в телеграм-канале .

«Гасилин был гораздо больше, чем просто дизайнер одежды. Это был большой художник — человек со своим взглядом, который сильно повлиял на российскую моду и на то, как можно воспринимать современный крой», — написал он.

Вовк не уточнил, что стало причиной ухода 47-летнего дизайнера из жизни. По его словам, он был не только художником, умеющим обращаться с формой и цветом, но и много работал с театром и балетом, изучал историю костюма и работал с историком моды Александром Васильевым.

Будущий дизайнер родился 8 декабря 1978 года в Казахской ССР. В 2000 году окончил факультет текстильной и легкой промышленности в Украинской инженерно-педагогической академии в Харькове. Спустя год Гасилин стал финалистом конкурса «Русский силуэт». Тогда он представил коллекцию «Раритеты».

С 2004 года сотрудничал с Васильевым, а в 2005 году стажировался в парижском модном доме Dominique Sirop. Свой бренд женской одежды Cyrille Gassiline создал в 2008 году. Предметы из коллекций бренда Гасилина выставляли в Эрмитаже.