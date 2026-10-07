Суд признал банкротом компанию блогера Влада Бумаги

Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО «А4 Трейд», основанное блогером Владиславом Бумагой, известным как Влад А4. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.

Дело открыли после обращения предпринимателя Александра Руденко. Он потребовал взыскать с компании долг, который превышал 7,4 миллиона рублей.

Ранее другое связанное с блогером предприятие объявило о намерении обратиться в суд с заявлением о собственном банкротстве. Компания «Бумажная бумага» занималась продажей снеков и напитков под брендом Lava Lava. Среди ее кредиторов называли Сбербанк и ООО «Вильд Россия». Последняя компания предъявила крупнейшее из рассматривавшихся арбитражными судами требований — 279 тысяч евро.