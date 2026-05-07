Фигурист Алиев впервые высказался о расставании с Авериной

Фигурист Дмитрий Алиев прокомментировал слухи о том, что гимнастка Арина Алиева рассталась с ним из-за его болезни. Чемпион Европы по фигурному катанию в соцсетях опроверг домыслы журналистов.

«Это не было по этой причине! Вам нужна кликабельность, а сути даже не знаете! Зачем вам это? Мы с Ариной в приятных и хороших отношениях!» — написал атлет.

Слухи о причине расставания спортсменов появились в Сети после интервью фигуриста Первому каналу, в котором он заявил, что в период его болезни у него были какие-то отношения, но они закончились.

Алиев тогда рассказал, что ему диагностировали туберкулез. Болезнь повлияла на его физическое и ментальное здоровье. Ему пришлось пройти курс химиотерапии, он закрылся от социума, сидел дома. Из-за болезни Алиев пропустил сезон-2025/2026.

Прошлой весной фигурист Дмитрий Соловьев и гимнастка Дина Аверина анонсировали дату свадьбы — 7 июля. На следующий день после свадебного торжества Алиев и Арина Аверина подтвердили, что находятся в романтических отношениях.