Принимавшую роды у блогера Айши женщину признали виновной в смерти младенца

Савеловский районный суд Москвы приговорил к трем с половиной годам лишения свободы женщину, которая принимала роды на дому у блогера Айши. Об этом сообщила 360.ru пресс-служба Мосгорсуда.

Подсудимая будет отбывать срок в колонии общего режима, также она заплатит штраф 300 тысяч рублей.иПравоохранители установили, что Наталия Котлар занималась медицинской деятельностью без лицензии, а ее услуги не отвечали требованиям безопасности.

В декабре 27-летняя Айша родила ребенка дома в надувном бассейне. Почувствовав приближение родов, она не обратилась к медикам, а вызвала Котлар, которая обещала ей помочь.

Малыш родился живым, но долго пробыл в воде, и спустя час после извлечения из бассейна скончался, несмотря на усилия приехавших медиков. Акушерку без диплома задержали.