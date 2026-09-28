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    Принимавшую роды у блогера Айши женщину признали виновной в смерти младенца

    aishachigga
    Фото: aishachigga/Соцсети

    Савеловский районный суд Москвы приговорил к трем с половиной годам лишения свободы женщину, которая принимала роды на дому у блогера Айши. Об этом сообщила 360.ru пресс-служба Мосгорсуда.

    Подсудимая будет отбывать срок в колонии общего режима, также она заплатит штраф 300 тысяч рублей.иПравоохранители установили, что Наталия Котлар занималась медицинской деятельностью без лицензии, а ее услуги не отвечали требованиям безопасности.

    В декабре 27-летняя Айша родила ребенка дома в надувном бассейне. Почувствовав приближение родов, она не обратилась к медикам, а вызвала Котлар, которая обещала ей помочь.

    Малыш родился живым, но долго пробыл в воде, и спустя час после извлечения из бассейна скончался, несмотря на усилия приехавших медиков. Акушерку без диплома задержали.

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