Умер гитарист групп «Колибри» и «Два самолета» Андрей Градович

Гитарист Андрей Градович, играющий в составе ленинградской группы «Два самолета» и уже петербургских «Югендштиль» и «Колибри», умер 5 октября. О смерти музыканта сообщили в официальной группе «Колибри» в соцсети «ВКонтакте» .

«Вчера ушел из нашего мира Андрей Градович, с которым мы сотрудничали несколько лет — репетировали, играли концерты, сидели в гримерках и купе поездов, разговаривали, смеялись», — сообщили коллеги музыканта.

Артисты добавили, что ранее они записали альбом «Любовь и ее конечности» и поблагодарили Градовича за музыку.

Младшая сестра гитариста Анна Градович призналась, что всегда любила и гордилась успехами брата, чувствовала его поддержку, хотя они не часто общались.

«Мой единственный любимый родной брат — Андрей Градович. Ты навсегда останешься в моем сердце», — написала она.

Прощание с артистом состоится в пятницу, 9 октября, в 13:15 в большом зале Петербургского крематория.