Гимнастка Дина Аверина впервые станет мамой

Художественная гимнастка Дина Аверина появилась на премии Муз-ТВ «Движение» с заметно округлившимся животом. Спортсменке удавалось держать беременность в тайне почти семь месяцев. Об этом сообщил портал Super.ru .

Аверина уточнила, что ребенок появится на свет уже этим летом.

«Мы планировали, куда же мы поедем. Мы поедем в роддом», — сказал будущий отец — фигурист Дмитрий Соловьев.

По словам Авериной, пол ребенка супруги узнали давно, но пока решили не раскрывать его.

«Да. Мы давно уже с Димой знаем пол, но до последнего будем держать в секрете», — сказала она. Гимнастка также отметила, что у нее идет седьмой месяц беременности.

Чемпионка мира рассказала, что первой узнала о пополнении в семье и решила необычно сообщить об этом мужу — в виде подарка. Соловьев сказал, что не ожидал такой новости.

«Дина сказала, что это маленький подарочек. Я подумал, что это что-то не очень значительное», — признался он.

Однако после эмоций и радости сразу появились мысли о будущем ребенке.

«Что нам нужно будет купить? Кресло в машину, коляску, одежду, пеленки», — перечислил фигурист.

На вопрос о месте рождения первенца гимнастка отметила, что доверяет нижегородским врачам и будет рожать именно в этом городе.

«Точно в Нижнем Новгороде, потому что мы ведем там беременность», — сказала она.

Соловьев и Аверина поженились минувшим летом — 7 июля. Уже на следующий день после торжества фигурист Дмитрий Алиев и гимнастка Арина Аверина подтвердили, что между ними также начались романтические отношения.