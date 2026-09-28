Умер основатель цыганского трио «Лойко» Сергей Эрденко

Ушел из жизни лидер и основатель цыганского трио «Лойко» Сергей Эрденко. Об этом сообщили на странице музыкального коллектива «ВКонтакте».

Музыканту было 67 лет, он умер 25 сентября после тяжелой болезни.

Эрденко создал свой коллектив в 1990 году в Лондоне, сначала это был дуэт, затем он превратился в трио. Музыканты более 10 лет жили за рубежом, выступали на ведущих площадках, включая Королевский театр в Лондоне и Королевскую Консерваторию в Брюсселе.

Они участвовали в записи композиций с Рони Вудом из «Роллинг Стоунз» и играли на одной сцене с «Пинк Флойд». Трио приглашали на престижные фестивали, такие как «Лучшие скрипачи мира».

В 2006 году Сергей Эрденко вошел в пятерку лучших цыганских музыкантов.

В России «Лойко» выступали в ГКЗ «Россия», ГКЗ имени Чайковского, БКЗ «Октябрьский», филармониях различных городов и на других площадках. В последние годы Сергей Эрденко жил и работал в Санкт-Петербурге.