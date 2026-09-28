Юлия Пересильд впервые вышла замуж в 42 года

Актриса Юлия Пересильд призналась, что впервые вышла замуж. Она дала интервью журналу Hello! , где рассказала об изменениях в своей жизни.

Пересильд отметила, что сейчас проживает важный момент жизни и чувствует себя счастливой. Она подтвердила, что вышла замуж.

Личность супруга актриса не раскрыла. Ей 42 года и это ее первый брак. До этого Пересильд более 10 лет состояла в отношениях с режиссером Алексеем Учителем, у пары родилось двое дочерей.

Пересильд отметила свой день рождения 5 сентября. Прорывом в карьере актрисы стал фильм «Вызов». Ленту снимали в космосе, ради этого исполнительнице главной роли пришлось заняться интенсивными тренировками, в том числе в центрифуге и на вибростенде. Пересильд ради съемок даже научилась прыгать с парашютом.