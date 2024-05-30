Гимнастка Арина Аверина призналась, что хотела бы семью и детей

Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Арина Аверина призналась, что ей бы хотелось завести семью и детей. Об этом она рассказала в беседе с РИА «Новости».

По словам спортсменки, об этом она стала задумываться еще два года назад. Гимнастка заявила, что в ее жизненных планах есть рождение детей.

Как сообщил RT, сейчас сестрам Авериным по 25 лет. О завершении спортивной карьеры они объявили в феврале.