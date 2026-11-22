Сын Владимира Устинова: отец не оправился после смерти матери и сдавал на глазах

Актер Владимир Устинов не смог оправиться после смерти супруги, с которой прожил более 50 лет. Его сын Денис рассказал aif.ru , что отец сильно изменился после этой потери.

«Год назад ушла моя мать. Отец поменялся, сломался весь, начал сдавать на глазах, он просто отключился вообще от жизни», — сказал он.

Денис отметил, что отец с матерью поженились в феврале 1969 года. В творческой среде редки такие крепкие браки. Они были своего рода рекордсменами.

По его словам, отец умер от болезни легких и рака желудка. Церемония прощания с Владимиром Устиновым и похороны пройдут 23 ноября в Рязани.

Ранее коллеги артиста выразили соболезнования его семье и назвали Устинова легендой Рязанского ТЮЗа.