«Отключился от жизни». Сын Владимира Устинова рассказал о последних днях артиста
Сын Владимира Устинова: отец не оправился после смерти матери и сдавал на глазах
Актер Владимир Устинов не смог оправиться после смерти супруги, с которой прожил более 50 лет. Его сын Денис рассказал aif.ru, что отец сильно изменился после этой потери.
«Год назад ушла моя мать. Отец поменялся, сломался весь, начал сдавать на глазах, он просто отключился вообще от жизни», — сказал он.
Денис отметил, что отец с матерью поженились в феврале 1969 года. В творческой среде редки такие крепкие браки. Они были своего рода рекордсменами.
По его словам, отец умер от болезни легких и рака желудка. Церемония прощания с Владимиром Устиновым и похороны пройдут 23 ноября в Рязани.
Ранее коллеги артиста выразили соболезнования его семье и назвали Устинова легендой Рязанского ТЮЗа.