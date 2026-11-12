Сегодня 01:30 Могла стать Гурченко, но выбрала другую роль. Как жила и почему ушла Татьяна Конюхова Фото: РИА «Новости» Шоу-бизнес

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Актрису Татьяну Конюхову называют легендой советского кинематографа — за ее всенародную популярность и богатую фильмографию. Зрители любили актрису за искренность, естественную красоту и обаяние, которое пришло на смену пафосу в сталинском кино. Как сложилась непростая личная жизнь народной и заслуженной артистки РСФСР, почему она отказалась от главной роли в «Карнавальной ночи» и ушла из кино, читайте в материале 360.ru.

Биография Татьяна Конюховой Татьяна Конюхова родилась 12 ноября 1931 года в Ташкенте в семье военнослужащего и домохозяйки. Татьяну назвали в честь тети по отцу. Помимо будущей актрисы, в семье росла младшая сестра Роксана. Ее воспитывала маленькая Таня, так как мама пребывала в затяжной депрессии после смерти родного брата.

Интересно В семье все было непросто: отец Георгий Степанович — военный инженер, работал в ЦК компартии Узбекистана, возглавил хлопковый завод, но в 1937 году по ложному доносу его судили, и мужчине пришлось отсидеть три года. Во время Великой Отечественной войны он воевал и получил тяжелое ранение.

Детство Татьяна провела в городе Каттакургане Самаркандской области, а в 1946 году ее отца направили работать в Латвийскую ССР, поэтому они переехали в Лиепая, где девочка окончила среднюю школу. Сколько себя помнила, Конюхова мечтала о карьере артистки. Она любила петь, танцевать, залпом смотрела любимые всеми «Цирк» и «Веселые ребята» с Любовью Орловой, «Трактористы» с Мариной Ладыниной и другие культовые картины того времени. Но она не была немым зрителем: все, что происходило на экране, она воспроизводила с филигранной точностью.

Фото: Татьяна Конюхова в роли Даши, Лаврентий Масоха в роли полового и Сергей Филиппов в роли казака в фильме «Олеко Дундич» / РИА «Новости»

Карьера Татьяны Конюховой Сразу после школы Татьяна отправилась покорять столицу. Она с первого раза поступила во Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК). Конкурс был огромен — 800 человек на одно место, но Конюхова в себе не сомневалась. Татьяна начала сниматься, будучи студенткой. Дебютная и сразу главная роль случилась на втором курсе. Артистка перевоплотилась в Ганну в сказке Александра Роу «Майская ночь, или Утопленница» по повести Гоголя. После выхода фильма Конюхова проснулась знаменитой. Однако съемочный график был настолько плотным, что артистка отстала по учебе и добровольно осталась на второй год, чтобы окончить вуз в 1955 году. Пик популярности Конюховой пришелся на 1950–1960-е годы. Ее фильмография насчитывает более 100 проектов. Самые заметные и известные роли: Галина в «Судьбе Марины» 1953 года;

Валя Олешко в «Запасном игроке» 1954-го;

Соня Морозова в «Разных судьбах» (1956) — за эту роль Конюхову особенно любят;

Нина Белова в «Карьере Димы Горина» (1961);

Химка в «Женитьбе Бальзаминова» (1964);

Царица Анастасия — «На златом крыльце сидели» (1986).

Фото: Кадр из кинофильма «Заре навстречу» (режиссер Татьяна Лукашевич). Актеры Юрий Яковлев (справа) в роли Сапожкова и Татьяна Конюхова (слева) в роли его жены / РИА «Новости»

Однако в судьбе Конюховой могли случиться и более яркие роли, которые, возможно, повернули бы ее актерскую судьбу в другую сторону. Татьяна отказалась от главной роли в «Карнавальной ночи» Эльдара Рязанова, которую в итоге исполнила Людмила Гурченко и благодаря чему она прославилась. Также Конюхова отвергла предложение Михаила Калатозова исполнить главную роль в «Летят журавли» — актрису заменила Татьяна Самойлова, а сама картина стала единственной, получившей «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. Почему же отказалась? Татьяна ждала обещанной ей роли в фильме «Хождение по мукам» Григория Рошаля. Но режиссер отдал предпочтение Нине Останиной, что для Конюховой стало огромным ударом. Постепенно предложений сниматься становилось меньше, и карьера успешной актрисы сама собой сошла на «нет». После ухода из Театра-студии киноактера в 1992 году она посвятила себя преподавательской деятельности.

Фото: РИА «Новости»

Личная жизнь Татьяны Конюховой Путь к личному счастью для актрисы оказался тернистым и полным испытаний, несмотря на красоту и популярность: Конюхова влюблялась в женатых. Первой любовью стал Леонид Быков, с которым они познакомились на съемках фильма «Судьба Марины» в 1953 году. Чувства были взаимными, однако Татьяна не знала, что Быков уже женат на своей сокурстнице Тамаре Кравченко. Обиженная беременная супруга устроила скандал прямо на съемках, а принципиальная Татьяна сразу же разорвала все отношения с Леонидом, хотя уже планировала с ним будущее. Второй роман оказался в прямом смысле молниеносным. Конюхова пошла под венец со студентом-киноведом Валерием Кареном, но уже через 10 дней порвала с ним. Всему виной оказалась жгучая ревность новоиспеченного супруга к партнерам Татьяны по съемочной площадке. В один из вечеров Карен в компании администратора ворвался к ней в гостиничный номер, чтобы проверить, одна ли его жена. Конюхова не стала мириться с подобным унижением и сразу же подала на развод.

Фото: Кадр из кинофильма «Вольница» по одноименной повести Федора Гладкова, 1955 год. Режиссер Григорий Рошаль. Киностудия «Мосфильм». Анфиса — артистка Татьяна Конюхова, Харитон — артист Артур Эйзен / РИА «Новости»

Еще один роман с женатым случился с актером Олегом Стриженовым. Они познакомились на съемках в Ялте, и атмосфера благоволила романтике. Коллега осыпал Татьяну комплиментами и клялся, что с нынешней женой его уже ничего не связывает. Однако правда быстро вскрылась, и Конюхова снова порвала с возлюбленным, не желая быть на ролях любовницы. Второй по счету законный брак Конюхова заключила со звукорежиссером Борисом Венгеровским. Союз продержался три года: муж был против карьеры Татьяны, несколько раз они по совместному соглашению прерывали беременность, что артистке давалось очень тяжело. Спустя время она поняла, что не может продолжать так жить. С легкоатлетом, чемпионом по метанию копья Владимиром Кузнецовым Татьяна познакомилась в 1959 году в Сочи. Спортсмен был давно влюблен в Конюхову и долго ее добивался. Уставшая от неудач в личной жизни, актриса решила дать шанс ухажеру.

Интересно Именно с этим мужчиной она нашла свое счастье. В браке родился сын Сергей, а сам союз продлился 27 лет — до самой смерти Кузнецова в 1986 году. Став вдовой в 54 года, она больше не вышла замуж.

Татьяна Конюхова ушла из жизни 2 апреля 2024 года в собственной квартире на улице Крылатские Холмы в Москве. Около 11 часов она почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Родные вызвали скорую, однако врачи не смогли спасти артистку. Конюхова скончалась от продолжительной болезни, но точного диагноза в сети нет. По слухам, она страдала деменцией. Урну с прахом захоронили на Кунцевском кладбище в могиле мужа.