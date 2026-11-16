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    Поклонники заподозрили дочь Славы в неудачной пластике и получили дерзкий ответ

    Дочь певицы Славы Саша Морозова опровергла слухи о проведении блефаропластики

    Фото: РИА «Новости»

    Пользователи Сети раскритиковали дочь певицы Славы Сашу Морозову. Им показалось, что девушка сделала неудачную пластику век, внимание на ситуацию обратил телеграм-канал Super.

    Авторы материала предположили, что новый рилс блогерши попался случайным зрителям. Вероятно, они не были знакомы с творчеством Морозовой. В комментариях хейтеры начали критиковать внешность девушки.

    Один из них заподозрил у девушки последствия неудачной пластики век. Другой счел такую внешность природной особенностью и предложил подтянуть верхние веки.

    Третий критик высмеял форму рта Морозовой. Та в ответ записала новый рилс, где показала негативные комментарии и объяснила, что они только принесли ей больший охват.

    Девушка отвергла домыслы о хирургическом вмешательстве. Морозова признала, что задумывается об операции только на груди.

    Саше Морозовой 27 лет. Она дочь певицы Славы и предпринимателя Константина Морозова. Девушка записывает собственные песни и активно ведет блог в социальных сетях.

    Ранее Морозова называла идеальным замужество в 23 года.

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