Поклонники заподозрили дочь Славы в неудачной пластике и получили дерзкий ответ

Пользователи Сети раскритиковали дочь певицы Славы Сашу Морозову. Им показалось, что девушка сделала неудачную пластику век, внимание на ситуацию обратил телеграм-канал Super .

Авторы материала предположили, что новый рилс блогерши попался случайным зрителям. Вероятно, они не были знакомы с творчеством Морозовой. В комментариях хейтеры начали критиковать внешность девушки.

Один из них заподозрил у девушки последствия неудачной пластики век. Другой счел такую внешность природной особенностью и предложил подтянуть верхние веки.

Третий критик высмеял форму рта Морозовой. Та в ответ записала новый рилс, где показала негативные комментарии и объяснила, что они только принесли ей больший охват.

Девушка отвергла домыслы о хирургическом вмешательстве. Морозова признала, что задумывается об операции только на груди.

Саше Морозовой 27 лет. Она дочь певицы Славы и предпринимателя Константина Морозова. Девушка записывает собственные песни и активно ведет блог в социальных сетях.

Ранее Морозова называла идеальным замужество в 23 года.