Поклонники заподозрили дочь Славы в неудачной пластике и получили дерзкий ответ
Дочь певицы Славы Саша Морозова опровергла слухи о проведении блефаропластики
Пользователи Сети раскритиковали дочь певицы Славы Сашу Морозову. Им показалось, что девушка сделала неудачную пластику век, внимание на ситуацию обратил телеграм-канал Super.
Авторы материала предположили, что новый рилс блогерши попался случайным зрителям. Вероятно, они не были знакомы с творчеством Морозовой. В комментариях хейтеры начали критиковать внешность девушки.
Один из них заподозрил у девушки последствия неудачной пластики век. Другой счел такую внешность природной особенностью и предложил подтянуть верхние веки.
Третий критик высмеял форму рта Морозовой. Та в ответ записала новый рилс, где показала негативные комментарии и объяснила, что они только принесли ей больший охват.
Девушка отвергла домыслы о хирургическом вмешательстве. Морозова признала, что задумывается об операции только на груди.
Саше Морозовой 27 лет. Она дочь певицы Славы и предпринимателя Константина Морозова. Девушка записывает собственные песни и активно ведет блог в социальных сетях.
Ранее Морозова называла идеальным замужество в 23 года.