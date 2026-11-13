Сегодня 01:00 Дебют в 15, неполученная роль и личные драмы: непростая жизнь Елены Цыплаковой Фото: РИА «Новости» Знаменитости

Дети

Беременность

Семья

Кино

Женщины

Россия

Религия

Театры

Брак

Актеры

Образование

Народная артистка России Елена Цыплакова отметит 13 ноября 68-й день рождения. Судьба постоянно словно проверяла ее на прочность: интернат при живых родителях, роман с женатым Виталием Соломиным, тяжелая болезнь и бесплодие. О личных драмах и несбывшихся планах актрисы — в материале 360.ru.

Детство и образование Елены Цыплаковой Елена Октябревна Цыплакова родилась 13 ноября 1958 года в Ленинграде в семье известного промышленного художника-графика Октября Ивановича и Зои Васильевны. Помимо девочки, родители воспитывали старшего брата Андрея. Отец Октябрь Иванович прошел Великую Отечественную войну и получил тяжелые ранения: прострелы обеих ног и одного легкого. Так как муж был инвалидом, Зоя Васильевна, имевшая художественное образование, помогала ему с работой — у Цыплакова была собственная мастерская в Ленинграде. Когда Елене исполнилось шесть лет, ее решили отдать в оздоровительный интернат: у отца к тому моменту развилась открытая форма туберкулеза, и родители всерьез опасались, что девочка заразится. Жизнь в интернате оказалась несладкой: одна из нянек настолько не любила детей, что за любую провинность ставила на холодный кафель босыми, и им приходилось ждать воспитательницу по два часа. Неудивительно, что вскоре Цыплакова сильно простудилась, и родители забрали ее из интерната насовсем.

Фото: кадр из фильма режиссера Павла Любимова «Школьный вальс» / РИА «Новости»

Чтобы укрепить здоровье, ребенка отдали в спортивные секции: Елена занималась плаванием, пятиборьем, фигурным катанием. В последнем виде спорта она подавала надежды и при желании могла стать известной одиночницей, но совсем скоро стало понятно, что девочка грезит о карьере актрисы. Уже в 13 лет юная артистка начала выступать на сцене школы — ходила в драмкружок. Получала исключительно главные роли — к этому располагала не только харизма, но и внешность, приятный голос и безупречная дикция. Первую роль в кино Елена получила, тоже будучи школьницей. Среди друзей отца было много творческих людей, в том числе начинающий режиссер Динара Асанова. Она позвала 15-летнюю Цыплакову сняться в ее фильме «Не болит голова у дятла». В картине Лена перевоплотилась в самую красивую девочку класса Иру Федорову. Цыплакова получила хорошие деньги за съемки и заявила, мол, после школы еду поступать в Москву, финансово потяну. И Октябрь Иванович с женой отпустили дочь.

Фото: кадр из фильма «Не болит голова у дятла» / РИА «Новости»

В 1976 году юная Цыплакова переехала в столицу и с первого раза поступила в ГИТИС. Однако этот вуз она так и не окончила: будучи востребованной в кино уже во время учебы, Елена очень сильно отставала по программе, а в ГИТИСе этого не любили. Приходилось врать, что она болела, а сама пропадала не съемках, могла не появляться в институте неделями. Когда на экраны вышли фильмы с ее участием, шила в мешке было уже не утаить, и Цыплакову отчислили. Знавшие талантливую актрису преподаватели ВГИК Лев Кулиджанов и Татьяна Лиознова звали Елену к себе еще до отчисления: пообещали твердо — выгонят из ГИТИСа, возьмем. И сдержали слово. Артистка сдала 14 экзаменов экстерном, ее зачислили сразу на третий курс. В 1979 году Цыплакова окончила ВГИК. В 1985-м она снова вернется в вуз, куда ее приняли с распростертыми объятиями однажды, но уже не как актриса, а чтобы получить образование режиссера.

Фото: РИА «Новости»

Карьера Елены Цыплаковой После первой роли в 15 лет Елена сразу же стала востребованной актрисой. В 17 она снялась в мелодраме «Школьный вальс», где сыграла ученицу, забеременевшую и родившую уже после окончания школы. Фильм вышел в 1978 году, и после него Цыплакова проснулась знаменитой. Картина стала очень популярной, и спустя время оказалось, что на многих женщин произвела огромное впечатление. До такой степени, что они отказывались от прерывания беременности.

Эту картину в свое время положили на полку учителя, заявив, что такое показывать аморально. Потом водили детей на показы, и им говорили: мол, нельзя рожать. А я знаю, что большое количество женщин, посмотрев картину, не сделали аборт. Их этот фильм укрепил в решении.

В интервью News.ru Цыплакова рассказывала, как однажды получила в подарок от молодого человека сделанный из воска букет крокусов с запиской: «Я считаю вас своей крестной. Мама сказала, что не сделала аборт, посмотрев ваш ‚Школьный вальс».

Фото: Елена Цыплакова в роли Зоси Кнушевицкой в кадре из фильма режиссера Павла Любимова «Школьный вальс» / РИА «Новости»

Елена активно снималась в 1970–1980-е годы, исполнив в этот период порядка 40 ролей. Всего ее фильмография только в качестве актрисы насчитывает около 80 проектов. Вспомним самые яркие: служанка Миледи Кэтти в «Д’Артаньян и три мушкетера» (1979);

эпизодическая роль, ставшая культовой, в фильме «Мы из джаза» 1983 года;

Павла в «Где находится нофелет?» (1987);

императрица Елизавета Петровна в «Гардемарины, вперед!» 1987 года.

Интересно В 1982 году Цыплакова претендовала на роль Алены в фильме «Чародеи», однако режиссеру Константину Бромбергу не хватило в актрисе «демонизма». Тем не менее, Елену он назвал очаровательной.

В 1989 году после получения диплома режиссера Елена сняла свой первый фильм «Камышовый рай», который получил приз за режиссеру на международном кинофестивале в Сан-Себастьяне. С 2003 по 2011 годы была деканом факультета кино и телевидения Академии Натальи Нестеровой. С 2018 года работает главным режиссером Московского областного театра драмы и комедии в Ногинске. Личная жизнь Елены Цыплаковой Красота и харизма Цыплаковой не принесли артистке счастья в молодости, и в те годы Елена успела наломать дров в личной жизни. Первой досадной неудачей стал брак с коллегой по театру Сергеем, роман с которым закрутился на гастролях в Риге. Влюбленные были настолько погружены друг в друга, что подали заявление прямо там. Но вскоре оба поняли, что всему виной страсть, а не любовь, и спустя 10 месяцев развелись.

Фото: на съемках фильма «Какие наши годы» режиссера Эльера Ишмухамедова / РИА «Новости»

Далее последовал роман с Виталием Соломиным, с которым Цыплакова познакомилась в Малом театре. На тот момент актер уже получил свою порцию славы после выхода фильма «Шерлок Холмс и доктор Ватсон». Между ними была внушительная разница в возрасте — 22 года, — а еще Соломин был женат. Обезумевшая от ревности Мария Леонидова, уже тогда прикладывавшаяся к бутылке, узнав об измене мужа, умоляла его вернуться в семью, устраивала скандалы в театре. Но Виталий так влюбился, что ничего не хотел слушать, и даже позволял себе появляться на людях с Еленой. Цыплакова сильно любила, но понимала, что не имеет право на женатого. В итоге Соломин вернулся в семью, через год у него родилась дочь, а Цыплакова осталась с разбитым сердцем. Разрыв с Соломиным для нее стал ударом, а последовавшая после этого кончина отца в 1983 году окончательно добила актрису. Елена спасалась только работой.

Фото: РИА «Новости»

В 1983 году она отправилась представлять фильм «Мы из джаза» в другие страны, в том числе побывала в Африке. По приезде заболела малярией, которую подцепила за границей. Болезнь протекало тяжело: терапия помогала, но Цыплакова сильно располнела — до 112 килограммов. Это ставило крест на карьере 25-летней красивой актрисы, которая могла бы исполнить многие главные роли. А позже врачи и вовсе сообщили шокирующую новость — она никогда не сможет иметь детей. Второго мужа Елена встретила в стоматологии, когда пошла лечить зубы. Сергей Липец был старше Цыплаковой на 20 лет, но это не помешало чувствам. Они прожили вместе 13 лет, но со временем перестали понимать друг друга. Примирению не способствовали и дети Сергея от предыдущих браков. Тем не менее, артистка вспоминала об этом союзе с теплотой: в 90-е годы, когда сниматься было негде, а снимать — не на что, они проводили все время на подмосковной даче.

У нас были две собаки, вечно беременная кошка, куры, гуси, утки, цесарки. Огород, конечно же. Так что и варенья-компоты я варила, и заготовки на зиму закручивала.

После развода жизнь пришлось начать заново. Елена устроилась преподавателем в вуз за мизерную зарплату, параллельно торговала косметикой. В нулевых Цыплаковой стали поступать предложения. Не на главные роли — из-за изменившейся внешности актрисы, но каждая ее работа отличалась яркостью и запоминалась зрителю. Примерно в это время Елена познакомилась со своим соседом Павлом Щербаковым. Они начали общаться и постепенно влюбились. Пара повенчалась и до сих пор вместе. «Паша со мной везде. У нас по девять месяцев бывают съемки в чужом городе. Поэтому я ему сказала: „Бросай все“. Сейчас он мой водитель и администратор, все время в группе со мной. Бывает, ругаемся — мы же нормальные люди, не роботы. Ему тяжеловато, может быть, с моим характером. Я тоже иногда на него обижаюсь из-за недопонимания моих проблем, всякое бывает. Но мы вместе, и это, наверное, главное», — признавалась Цыплакова.

Фото: РИА «Новости»