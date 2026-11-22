В семье Квентина Тарантино произошло пополнение: режиссер и его жена Даниэлла Пик стали родителями сына. Об этом сообщил представитель кинематографиста изданию People .

Для 63-летнего Тарантино и 43-летней израильской певицы и модели новорожденный стал третьим ребенком. Супруги также воспитывают шестилетнего Лео и четырехлетнюю Адриану.

История отношений пары началась в 2009 году в Израиле, где режиссер представлял свой проект. После расставания влюбленные возобновили роман примерно в 2016 году. Летом 2017 года они объявили о помолвке, а в ноябре 2018-го сыграли свадьбу в своем доме в Лос-Анджелесе.

Первый сын супругов появился на свет в феврале 2020 года, в 2022-м году у них родилась дочь. Теперь семья пополнилась еще одним мальчиком.

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