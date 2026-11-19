Стендап-комик Элдос Алмазов скончался в больнице. Во время операции его сердце остановилось. Об этом сообщила двоюродная сестра артиста в комментариях под его постом в телеграм-канале .

«Вчера во время операции мы потеряли Элдоса. Это огромная утрата для всех нас, особенно для его родителей», — сказала она.

Последние три года 29-летний артист боролся с остеосаркомой — агрессивной формой рака кости, которая отличается стремительным развитием и плохо поддается лучевой терапии.

Элдос родился в Киргизии, много раз приезжал в Россию для выступлений. Особенно известным стал после участия в «Открытом микрофоне», где дошел до полуфинала. Юморист был в команде Алексея Щербакова. Также принимал участие в «Большом шоу».