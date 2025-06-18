Сегодня 04:51 «Выпил, с кем не бывает». Маликов раскрыл тайну о рукоприкладстве в семье 0 0 0 Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com Знаменитости

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Дмитрий Маликов

Несмотря на образ сдержанного интеллигента, певец и композитор Дмитрий Маликов бывает вспыльчивым и агрессивным. Однажды досталось его жене Елене Изаксон. В интервью Лауре Джугелии на YouTube-канале FAMETIME TV он прокомментировал обвинения в рукоприкладстве.

Жена Маликова: разница в возрасте Изаксон старше Маликова на 13 лет. Они познакомились в 1992 году, когда артист уже обрел популярность — у него за плечами были два сольных концерта в «Олимпийском», один альбом, титул «Певец года» и участие в новогоднем «Огоньке». Их браку 32 года. Секрет союза, по словам певца, в мудрости жены.

Фото: Lantyukhov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

«Мы оба неглупые, мы оба красивые. Мы скромные. Мы в общем-то с добрым началом. Мы оба Водолеи, кстати. У нас Марк Водолей и Стеша Водолей тоже. <…> Потом, Лена мудрая женщина», — сказал он. Женская мудрость супруги проявилась в терпении, умении балансировать и держать ситуацию под контролем. С близкими Маликов бывает вспыльчивым, импульсивным и даже агрессивным. Почему Маликов ударил жену Однажды он вернулся домой сильно пьяным и разругался с женой. Сначала Изаксон заявила, что Маликов поднял на нее руку, потом отказалась от своих слов. Джугелию артист заверил — насилия не было, но вел он себя и вправду неприлично.

Это было давно, 40 лет мне было. Ну, выпил, с кем не бывает. Ребят, понимаете меня? Психанул. Но не было никаких там экстремальных моментов. Дмитрий Маликов

В прихожей пьяный Маликов схватил большую банку с орехами и бросил на пол, осколки разлетелись в стороны. Признался, что сделал это от злости и отчаяния. Жена не пострадала. Развод Маликова

История с банкой стала не единственным кризисом в семье, но до развода не дошло. Маликов объяснил, что каждый раз они с женой выжидали и в конце концов решали, что вместе лучше, проще и правильней идти по жизни.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

«Она, безусловно, сильная личность, но она не передавливает все-таки. Мужика важно же не передавить. <…> Может быть, в этом тоже залог долгой совместной жизни», — заявил Маликов.

Главным в отношениях он назвал понимание, что с этим человеком можно преодолеть трудные времена. Жену он описал как очень порядочную, честную, мудрую и красивую женщину. Артист считает себя эстетом, внешность для него очень важна.