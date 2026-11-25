Продюсер Иосиф Пригожин озабочен здоровьем своей супруги певицы Валерии и занят поисками врача для нее. У артистки проблемы с голосом, об этом он рассказал программе Пятого канала «Светская хроника» .

Пригожин отметил, что раньше Валерия могла петь несколько часов подряд, а сейчас это для нее сложно. Он признал, что рассказывает это вопреки желанию супруги.

«Может быть, найдется какой-то врач, который ей поможет. <… > Связки отличные, а вот, как сказать это… Жидкость поднимается. И ни вниз не идет, и ни наверх. И застилает ее (диафрагму — прим. ред.), и не дает ей звук издавать. <… > Если хотите, это крик души», — поделился Пригожин.

По его словам, обследования не дали никаких результатов. При этом Валерия не желает выступать под фонограмму.

В начале октября Валерия болела. Пригожин опубликовал фото, на котором певица лежит на диване под капельницей.