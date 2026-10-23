Врачи борются за жизнь Федосеевой-Шукшиной. Что произошло с 88-летней актрисой

Состояние Лидии Федосеевой-Шукшиной оставляет желать лучшего. Семья подтвердила госпитализацию актрисы, но упорно отрицает тяжесть ситуации. Тем временем в СМИ появилась информация о подключении к ИВЛ и медикаментозной коме. Причина недомогания и прогнозы врачей — в материале 360.ru.

Федосееву-Шукшину экстренно госпитализировали 13 октября. Ее младшая дочь — Ольга Шукшина — рассказала журналистам, что у актрисы обострились давние проблемы с сердцем . В течение недели наметились улучшения.

«Врачи лечат, конечно. Я посещаю маму, могу сказать, что улучшения есть», — сказала дочь.

За месяц до этого Федосеевой-Шукшиной уже вызывали скорую помощь. Дочь сообщила, что под утро она почувствовала себя плохо, но медики не заметили ничего опасного и оставили ее дома.

Состояние Федосеевой-Шукшиной: ИВЛ и кома

Однако 22 октября появились тревожные новости. Неназванный источник утверждал, что актриса находится в тяжелом состоянии с отрицательной динамикой. Сердце работает неравномерно, в легких скопился воздух, который пришлось убирать с помощью дренажа.

Врачи ввели Федосееву-Шукшину в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Они опасаются развития пневмонии.