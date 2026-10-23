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    Врачи борются за жизнь Федосеевой-Шукшиной. Что произошло с 88-летней актрисой

    Фото: РИА «Новости»

    Состояние Лидии Федосеевой-Шукшиной оставляет желать лучшего. Семья подтвердила госпитализацию актрисы, но упорно отрицает тяжесть ситуации. Тем временем в СМИ появилась информация о подключении к ИВЛ и медикаментозной коме. Причина недомогания и прогнозы врачей — в материале 360.ru.

    Причина госпитализации

    Федосееву-Шукшину экстренно госпитализировали 13 октября. Ее младшая дочь — Ольга Шукшина — рассказала журналистам, что у актрисы обострились давние проблемы с сердцем. В течение недели наметились улучшения.

    Фото: РИА «Новости»

    «Врачи лечат, конечно. Я посещаю маму, могу сказать, что улучшения есть», — сказала дочь.

    За месяц до этого Федосеевой-Шукшиной уже вызывали скорую помощь. Дочь сообщила, что под утро она почувствовала себя плохо, но медики не заметили ничего опасного и оставили ее дома.

    Состояние Федосеевой-Шукшиной: ИВЛ и кома

    Однако 22 октября появились тревожные новости. Неназванный источник утверждал, что актриса находится в тяжелом состоянии с отрицательной динамикой. Сердце работает неравномерно, в легких скопился воздух, который пришлось убирать с помощью дренажа.

    Врачи ввели Федосееву-Шукшину в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Они опасаются развития пневмонии.

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru
    Фото: изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Позже информацию подтвердила адвокат семьи — Юлия Вербицкая-Линник. Она сообщила, что искусственная кома потребовалась для стабилизации.

    «Состояние Лидии Николаевны сейчас тяжелое, очень тяжелое. Настолько, что семья просит не беспокоить и не отвлекать их», — сказала Вербицкая-Линник.

    Федосеева-Шукшина в сознании, но слаба

    Дочь продолжила настаивать, что СМИ преувеличивают. Актриса слаба, но находится в сознании.

    Никакой медикаментозной комы. Она слабая, но человеку уже много лет. Изначально был приступ тяжелого дыхания. <…> Да, у нее затрудненное дыхание, с этим борются.

    Ольга Шукшина

    Дочь актрисы

    Шукшину возмутило внимание СМИ к состоянию матери. Она предположила, что журналисты подкупили сотрудников больницы.

    «Я не понимаю, почему мама выбрана мишенью в этом смысле. <…> Такого не должно быть. Человек лечится, это нормальное явление. Восемь миллиардов [человек] на планете, и все лечатся по какой-то причине», — сказала она.

    Астма и проблемы с сосудами: чем болеет актриса

    Федосеевой-Шукшиной в сентябре исполнилось 88 лет. Младшая дочь напомнила, что много лет назад ей диагностировали бронхиальную астму. С тех пор актриса периодически нуждалась в медицинской помощи.

    Фото: РИА «Новости»

    Кроме астмы, она страдает от сердечно-сосудистых проблем. Год назад во время плановой госпитализации артистка прошла коронарографию и чистку сосудов.

    Последние годы актриса жила в Новой Москве под опекой младшей дочери, некоторое время провела в реабилитационном центре. Со старшей дочерью — Марией Шукшиной — и внучкой Анной она не общалась. Разлад в семье вылился в судебную тяжбу за авторские права на творческое наследие Василия Шукшина.