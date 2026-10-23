Врачи борются за жизнь Федосеевой-Шукшиной. Что произошло с 88-летней актрисой
Состояние Лидии Федосеевой-Шукшиной оставляет желать лучшего. Семья подтвердила госпитализацию актрисы, но упорно отрицает тяжесть ситуации. Тем временем в СМИ появилась информация о подключении к ИВЛ и медикаментозной коме. Причина недомогания и прогнозы врачей — в материале 360.ru.
Причина госпитализации
Федосееву-Шукшину экстренно госпитализировали 13 октября. Ее младшая дочь — Ольга Шукшина — рассказала журналистам, что у актрисы обострились давние проблемы с сердцем. В течение недели наметились улучшения.
«Врачи лечат, конечно. Я посещаю маму, могу сказать, что улучшения есть», — сказала дочь.
За месяц до этого Федосеевой-Шукшиной уже вызывали скорую помощь. Дочь сообщила, что под утро она почувствовала себя плохо, но медики не заметили ничего опасного и оставили ее дома.
Состояние Федосеевой-Шукшиной: ИВЛ и кома
Однако 22 октября появились тревожные новости. Неназванный источник утверждал, что актриса находится в тяжелом состоянии с отрицательной динамикой. Сердце работает неравномерно, в легких скопился воздух, который пришлось убирать с помощью дренажа.
Врачи ввели Федосееву-Шукшину в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Они опасаются развития пневмонии.
Позже информацию подтвердила адвокат семьи — Юлия Вербицкая-Линник. Она сообщила, что искусственная кома потребовалась для стабилизации.
«Состояние Лидии Николаевны сейчас тяжелое, очень тяжелое. Настолько, что семья просит не беспокоить и не отвлекать их», — сказала Вербицкая-Линник.
Федосеева-Шукшина в сознании, но слаба
Дочь продолжила настаивать, что СМИ преувеличивают. Актриса слаба, но находится в сознании.
Никакой медикаментозной комы. Она слабая, но человеку уже много лет. Изначально был приступ тяжелого дыхания. <…> Да, у нее затрудненное дыхание, с этим борются.
Ольга Шукшина
Дочь актрисы
Шукшину возмутило внимание СМИ к состоянию матери. Она предположила, что журналисты подкупили сотрудников больницы.
«Я не понимаю, почему мама выбрана мишенью в этом смысле. <…> Такого не должно быть. Человек лечится, это нормальное явление. Восемь миллиардов [человек] на планете, и все лечатся по какой-то причине», — сказала она.
Астма и проблемы с сосудами: чем болеет актриса
Федосеевой-Шукшиной в сентябре исполнилось 88 лет. Младшая дочь напомнила, что много лет назад ей диагностировали бронхиальную астму. С тех пор актриса периодически нуждалась в медицинской помощи.
Кроме астмы, она страдает от сердечно-сосудистых проблем. Год назад во время плановой госпитализации артистка прошла коронарографию и чистку сосудов.
Последние годы актриса жила в Новой Москве под опекой младшей дочери, некоторое время провела в реабилитационном центре. Со старшей дочерью — Марией Шукшиной — и внучкой Анной она не общалась. Разлад в семье вылился в судебную тяжбу за авторские права на творческое наследие Василия Шукшина.