Умер актер из «Офисного пространства» и «Казино» Ричард Рили

Американский актер и продюсер Ричард Рили, известный ролью Тома Смыковски в «Офисном пространстве» и Чарли Кларка в криминальной драме Мартина Скорсезе «Казино», скончался на 79-м году жизни. О смерти артиста сообщило издание TMZ .

«Друзья Ричарда рассказали <…> он умер естественной смертью в прошлый четверг в Лос-Анджелесе», — уточнили в материале.

Причина смерти актера неизвестна. У него остались жена Джейн Лэтхэм и четверо детей.

За свою долгую карьеру в Голливуде Рили снялся более чем в 400 проектах. Он запомнился зрителям многими сценами и репликами, став культовым персонажем.

В фильмографии Рили роли в таких картинах, как «Беглец», «Человек с Земли», «Трансформеры: Эпоха истребления», «Докопаться до могилы». Также он снимался в сериалах, в числе которых «Она написала убийство», «Коломбо», «Скорая помощь» и «Американская домохозяйка». Кроме того, Рили занимался и озвучиванием персонажей в мультфильмах, например, в «Не бей копытом». Он также выступил продюсером фильма «Джек больше не болен».