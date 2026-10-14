Сегодня 19:20 Дело о «несуществующем животе»: почему Сысоева и Федункив вспомнили старую ссору Фото: РИА «Новости» Шоу-бизнес

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Из-за недавнего анонса шоу «Теория» с Мариной Федункив с новой силой разразился скандал, о котором шоубиз забыл почти на пять лет. В проморолике актриса со смехом рассказала, как пнула коллегу по Comedy Woman Надежду Сысоеву, а ее соведущие — блогер Наталья Краснова и психолог Марк Бартон — радостно поддакивали. Что известно об этой истории, выяснил 360.ru.

Что произошло между Федункив и Сысоевой В феврале 2022 года шоу Comedy Woman приехало с гастролями во Владивосток. Сысоева отмечала, что во время всего тура Федункив много пила, а от ее поведения устала вся команда. Перед возвращением в аэропорт коллективу пришлось ждать артистку, которая решила устроить перекур. «Тогда я сделала ей замечание: „Весь коллектив тебя ждет 40 минут в автобусе, что за неуважение?“ Попросила администраторов вызвать ей отдельное такси. Именно эта просьба ее и оскорбила», — пояснила Сысоева в беседе с E1.RU. В аэропорту Федункив, по ее словам, и вовсе повела себя неадекватно: выйдя из такси, со всей силы пнула коллегу в живот.

Все девочки видели, что я загнулась от боли и опешила от этого нападения. Ее оттащили от меня. Мне перезвонили и попросили не разглашать эту информацию, пообещав ее уволить.

Конфликт в итоге замяли: Федункив сняли с тура, отправили домой и исключили из Comedy Woman на год. Она пыталась помириться с Сысоевой несколько месяцев, и та в итоге ее простила. «Марина умоляла, чтобы я ее простила, чтобы ее вернули в коллектив. У нее не было работы. Я пошла навстречу, пожалела: ее никто не снимал, у нее не было денег», — подчеркнула актриса.

Фото: РИА «Новости»

Что сказала Федункив в шоу «Теория» Казалось бы, кто старое помянет, тому и глаз вон. Но первой о давнем скандале вспомнила именно Федункив. В проморолике к шоу она со смехом подтвердила, что пнула Сысоеву «за дело». «У человека после закрытия Comedy Woman вообще ничего не осталось. Она на моих [тумаках] еще два года проехала. На каждую программу ходила и рассказывала, как я ее пнула», — сказала актриса под одобрительные комментарии Красновой и Бартона.

Интересно В программе «Сама Меньшова» Федункив высказывалась о конфликте с Сысоевой более сдержанно и уверяла, что просто ответила на хамство коллеги. «Сказать, что я сожалела — наверное, нет. <…> Я анализировала, извинилась позже, но если бы это повторилось, сделала бы точно так же», — признавалась она.

Ролик, который должен был стать анонсом к выпуску шоу от 16 октября, удалили спустя час после публикации: Сысоева написала ведущей программы с вопросом «Что это за ужас?».

Фото: РИА «Новости»

Что Федункив и Сысоева говорят друг о друге сейчас Актриса также записала видеообращение, в котором обратила внимание на произошедшее и пообещала добиться от Федункив не только публичных извинений, но и компенсации за все высказывания. «Справедливо ли, правильно ли это, когда в студии сидит взрослая женщина, у которой есть ребенок, и признается двум ведущим <…> в том, что она совершила насильственные действия в отношении другой женщины, пнула ногой в живот и сейчас угорает над этим», — подчеркнула Сысоева. Она также допустила, что из-за этого до сих пор бездетна.

Федункив в беседе со StarHit поведение бывшей коллеги по сцене сочла нелепым и предположила, что та просто хочет попиариться.

Она напоминает мне бабушку с деменцией, которая все ходила и говорила: «А вот когда немцы приходили…». Мне человека просто жалко, у него ничего другого в жизни не происходит. Если бы я сказала, что дала ей леща, это было бы обидно. А так Надя — жертва. В живот какой-то ударила — несуществующий Надин.