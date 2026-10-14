Дело о «несуществующем животе»: почему Сысоева и Федункив вспомнили старую ссору
Из-за недавнего анонса шоу «Теория» с Мариной Федункив с новой силой разразился скандал, о котором шоубиз забыл почти на пять лет. В проморолике актриса со смехом рассказала, как пнула коллегу по Comedy Woman Надежду Сысоеву, а ее соведущие — блогер Наталья Краснова и психолог Марк Бартон — радостно поддакивали. Что известно об этой истории, выяснил 360.ru.
Что произошло между Федункив и Сысоевой
В феврале 2022 года шоу Comedy Woman приехало с гастролями во Владивосток. Сысоева отмечала, что во время всего тура Федункив много пила, а от ее поведения устала вся команда.
Перед возвращением в аэропорт коллективу пришлось ждать артистку, которая решила устроить перекур.
«Тогда я сделала ей замечание: „Весь коллектив тебя ждет 40 минут в автобусе, что за неуважение?“ Попросила администраторов вызвать ей отдельное такси. Именно эта просьба ее и оскорбила», — пояснила Сысоева в беседе с E1.RU.
В аэропорту Федункив, по ее словам, и вовсе повела себя неадекватно: выйдя из такси, со всей силы пнула коллегу в живот.
Все девочки видели, что я загнулась от боли и опешила от этого нападения. Ее оттащили от меня. Мне перезвонили и попросили не разглашать эту информацию, пообещав ее уволить.
Конфликт в итоге замяли: Федункив сняли с тура, отправили домой и исключили из Comedy Woman на год. Она пыталась помириться с Сысоевой несколько месяцев, и та в итоге ее простила.
«Марина умоляла, чтобы я ее простила, чтобы ее вернули в коллектив. У нее не было работы. Я пошла навстречу, пожалела: ее никто не снимал, у нее не было денег», — подчеркнула актриса.
Что сказала Федункив в шоу «Теория»
Казалось бы, кто старое помянет, тому и глаз вон. Но первой о давнем скандале вспомнила именно Федункив. В проморолике к шоу она со смехом подтвердила, что пнула Сысоеву «за дело».
«У человека после закрытия Comedy Woman вообще ничего не осталось. Она на моих [тумаках] еще два года проехала. На каждую программу ходила и рассказывала, как я ее пнула», — сказала актриса под одобрительные комментарии Красновой и Бартона.
Интересно
В программе «Сама Меньшова» Федункив высказывалась о конфликте с Сысоевой более сдержанно и уверяла, что просто ответила на хамство коллеги.
«Сказать, что я сожалела — наверное, нет. <…> Я анализировала, извинилась позже, но если бы это повторилось, сделала бы точно так же», — признавалась она.
Ролик, который должен был стать анонсом к выпуску шоу от 16 октября, удалили спустя час после публикации: Сысоева написала ведущей программы с вопросом «Что это за ужас?».
Что Федункив и Сысоева говорят друг о друге сейчас
Актриса также записала видеообращение, в котором обратила внимание на произошедшее и пообещала добиться от Федункив не только публичных извинений, но и компенсации за все высказывания.
«Справедливо ли, правильно ли это, когда в студии сидит взрослая женщина, у которой есть ребенок, и признается двум ведущим <…> в том, что она совершила насильственные действия в отношении другой женщины, пнула ногой в живот и сейчас угорает над этим», — подчеркнула Сысоева.
Она также допустила, что из-за этого до сих пор бездетна.
Федункив в беседе со StarHit поведение бывшей коллеги по сцене сочла нелепым и предположила, что та просто хочет попиариться.
Она напоминает мне бабушку с деменцией, которая все ходила и говорила: «А вот когда немцы приходили…». Мне человека просто жалко, у него ничего другого в жизни не происходит. Если бы я сказала, что дала ей леща, это было бы обидно. А так Надя — жертва. В живот какой-то ударила — несуществующий Надин.
Сысоева в ответ подчеркнула, что хайп ей совсем не нужен, поскольку дела идут хорошо: она много снимается, играет в театре, запустила бренд нижнего спортивного белья и выступает в качестве ведущей профессионального баскетбола на ЦСКА.
Свою правоту в конфликте с Федункив Надежда собирается отстаивать с адвокатом и продолжает чистку списка подруг: после неудачного комментария Натальи Медведевой в одном из телешоу, где участвовали обе юмористки, она отписалась от Медведевой во всех соцсетях.