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    «В 11 лет я уже пел». Басков шокировал публику длительностью своей карьеры

    Басков признался, что его карьера длится уже 39 лет

    Фото: РИА «Новости»

    Народный артист России Николай Басков заявил, что выступает на сцене уже 39 лет. Об этом он рассказал в интервью ИС «Вести» в честь своего 50-летнего юбилея.

    «Первый раз я вышел на сцену в 11 лет. То есть, получается, у меня 39 лет стажа. В 11 лет я пел в опере „Волшебная флейта“ и уже за границей», — сказал артист.

    Публика знает Баскова не только как оперного, но и как эстрадного исполнителя, чьи песни знакомы всей стране. Также он многим запомнился в качестве ведущего «Утренней почты» и шоу «Ну-ка все вместе!».

    Юбилей Басков, по традиции, отметит на сцене. В списке приглашенных на концерт оказался певец Филипп Киркоров. На гала-ужине музыкальной премии «Виктория-2027» исполнитель признался, что его коллега по цеху не подсказал идею подарка.

    Однако недавно Басков переехал, но новый дом пока никому не показывал. С сюрпризом на юбилей Киркоров решил определиться после того, как побывает в его новом доме.

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