«В 11 лет я уже пел». Басков шокировал публику длительностью своей карьеры

Басков признался, что его карьера длится уже 39 лет

Народный артист России Николай Басков заявил, что выступает на сцене уже 39 лет. Об этом он рассказал в интервью ИС «Вести» в честь своего 50-летнего юбилея.

«Первый раз я вышел на сцену в 11 лет. То есть, получается, у меня 39 лет стажа. В 11 лет я пел в опере „Волшебная флейта“ и уже за границей», — сказал артист.

Публика знает Баскова не только как оперного, но и как эстрадного исполнителя, чьи песни знакомы всей стране. Также он многим запомнился в качестве ведущего «Утренней почты» и шоу «Ну-ка все вместе!».

Юбилей Басков, по традиции, отметит на сцене. В списке приглашенных на концерт оказался певец Филипп Киркоров. На гала-ужине музыкальной премии «Виктория-2027» исполнитель признался, что его коллега по цеху не подсказал идею подарка.

Однако недавно Басков переехал, но новый дом пока никому не показывал. С сюрпризом на юбилей Киркоров решил определиться после того, как побывает в его новом доме.