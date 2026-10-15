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    Адвокат Navai рассказала о подготовке апелляционной жалобы

    Адвокат Керимова: защита подготовит апелляцию на арест рэпера Navai

    Navai
    Фото: Navai/Telegram

    Сторона защиты рэпера Navai уже получила постановление суда об аресте и начала готовить апелляционную жалобу. Об этом 360.ru сообщила адвокат музыканта Рена Керимова.

    Она уточнила, что казахстанский суд санкционировал арест на два месяца. По ее словам, рэпер спокойно отнесся к решению суда.

    «Он себя чувствует прекрасно. Я не скажу, что он рад или счастлив, или что он грустит. Он нормально, адекватно принял эту меру пресечения», — уточнила адвокат.

    Керимова также назвала фейком сообщения в СМИ о том, что исполнитель якобы выполняет роль «смотрящего» в изоляторе.

    «Это шутка. Какой смотрящий, тут нет такого. Вообще в Казахстане нет никаких смотрящих, все по закону», — подчеркнула она.

    Собеседница 360.ru добавила, что сторона защиты надеется на быстрый суд, так как Navai — очень занятой и популярный человек.

    Решение об аресте принял Кордайский районный суд Жамбылской области. Адвокат подтвердила, что исполнителя задержали по подозрению в контрабанде наркотиков.

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