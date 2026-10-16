Юлия Савичева сообщила о разводе с Аршиновым после 12 лет брака

Певица Юлия Савичева заявила о разводе с композитором Александром Аршиновым после 12 лет брака. Новостью артистка поделилась с поклонниками в соцсетях.

«Вот уже полгода я в диком стрессе. Моя жизнь перевернулась с ног на голову. Сейчас я нахожусь в процессе развода с мужем. Розовые очки окончательно спали с моих глаз», — заявила она.

Певица призналась, что в трудные периоды жизни всегда обращалась к музыке, и сейчас помощью песен выражает чувства и справляется со стрессом.

«Несмотря ни на что, я иду вперед дальше. Я знаю, что все будет хорошо», — сказала Савичева.

Причину развода артистка не раскрыла. В браке с Аршиновым исполнительница прожила 12 лет, у них есть общая дочь Анна, сейчас девочке девять.

Ранее гимнастка Арина Аверина сообщила о разрыве с фигуристом Дмитрием Алиевым. По ее словам, инициатором расставания стал партнер.