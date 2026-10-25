Умер поэт и эссеист Евгений Чигрин

Российский поэт и эссеист Евгений Чигрин скончался утром 25 октября. Ему было 65 лет, сообщила «Известиям» его супруга Ольга.

По ее словам, муж умер у нее на руках. Пока неизвестно, когда и где пройдут прощальная церемония и похороны российского поэта.

РИА «Новости» сообщили со ссылкой на семью Чигрина, что поэт последние три года боролся с онкологическим заболеванием. У него был рак последней стадии. По их словам, врачи от него уже отказались. У поэта пошли осложнения, и он скоропостижно скончался.

Чигрин родился 16 сентября 1961 года на Украине. Детские годы будущего поэта прошли в Литве, Казахстане и на Украине. С 1988 года он жил в Южно-Сахалинске, а с 2002 года — в Москве и подмосковном городе Красногорске.

В числе его работ книги «Висящие кинотеатры», «Водяные деревья», «Невидимый проводник», «Подводный шар», «Неспящая бухта», «Погонщик». Свои стихи он публиковал в литературных журналах и альманах, в числе которых были «Новый мир», «Юность» и «Арион». Их переводили на иностранные языки.

Чигрин был членом Международного ПЕН-клуба, Союза писателей Москвы и Союза российских писателей. Кроме того, являлся лауреатом отечественных и международных премий, в числе которых — Горьковская литературная премия и премия «Золотой Дельвиг».