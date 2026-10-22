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    «Я не хочу умирать»: у Лерчек нашли новые метастазы по всему телу

    Лерчек сообщила о прогрессировании онкологического заболевания

    У блогера Лерчек обнаружили новые метастазы в надпочечниках, яичниках и легких. Об этом она рассказала вместе со своим женихом Луисом Сквиччиарини в соцсети Instagram*.

    По словам Лерчек, последний месяц был тяжелым из-за сильной боли. Причину удалось установить после ПЭТ-исследования.

    «Метастазы начали расти опять по всему телу. Они вернулись в легких, рак начал прогрессировать с новой силой», — отметила блогер.

    Сквиччиарини добавил, что Лерчек уже начала новый курс химиотерапии. Пара ищет дополнительные варианты лечения. Врачи рекомендовали рассмотреть терапию в Китае.

    Блогер надеется получить разрешение суда на вылет. По ее словам, главное желание — быть с семьей и видеть, как растут дети.

    «Я не хочу умирать, я хочу жить долго. Я хочу победить этот рак», — заключила Лерчек.

    В начале октября Лерчек попала в больницу из-за ухудшения самочувствия.

    * Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

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