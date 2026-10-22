«Я не хочу умирать»: у Лерчек нашли новые метастазы по всему телу
Лерчек сообщила о прогрессировании онкологического заболевания
У блогера Лерчек обнаружили новые метастазы в надпочечниках, яичниках и легких. Об этом она рассказала вместе со своим женихом Луисом Сквиччиарини в соцсети Instagram*.
По словам Лерчек, последний месяц был тяжелым из-за сильной боли. Причину удалось установить после ПЭТ-исследования.
«Метастазы начали расти опять по всему телу. Они вернулись в легких, рак начал прогрессировать с новой силой», — отметила блогер.
Сквиччиарини добавил, что Лерчек уже начала новый курс химиотерапии. Пара ищет дополнительные варианты лечения. Врачи рекомендовали рассмотреть терапию в Китае.
Блогер надеется получить разрешение суда на вылет. По ее словам, главное желание — быть с семьей и видеть, как растут дети.
«Я не хочу умирать, я хочу жить долго. Я хочу победить этот рак», — заключила Лерчек.
В начале октября Лерчек попала в больницу из-за ухудшения самочувствия.
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