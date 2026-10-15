360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    В Кишиневе перенесли концерт Navai после его задержания с наркотиками

    Navai
    Фото: Navai/Telegram

    Концерт рэпера Navai (Наваи Бакирова) в Кишиневе перенесли с 16 октября на 8 декабря. Об этом сообщили организаторы мероприятия после задержания исполнителя в Казахстане.

    «Сообщаем вам, что мероприятие Navai, первоначально запланированное на 16 октября 2026 года в Chisinau Arena, перенесено на 8 декабря 2026 года», — указали на официальном сайте продажи билетов.

    Там уточнили, что концерт не состоится «по техническим причинам, не зависящим от организатора». Зрителям предложили либо сохранить билет, либо оформить возврат средств.

    Рэпера задержали в Казахстане накануне — в его машине обнаружили наркотики.

    Читайте также

    Российскому рэперу Navai может грозить до 15 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков

    Рэпера Navai задержали в Казахстане из-за наркотиков

    Navai

    Власти Москвы подали иск к рэперу Navai для компенсации ущерба после ДТП

    Российскому рэперу Navai может грозить до 15 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков

    Рэпера Navai задержали в Казахстане из-за наркотиков

    Navai

    Власти Москвы подали иск к рэперу Navai для компенсации ущерба после ДТП