В Кишиневе перенесли концерт Navai после его задержания с наркотиками

Концерт рэпера Navai (Наваи Бакирова) в Кишиневе перенесли с 16 октября на 8 декабря. Об этом сообщили организаторы мероприятия после задержания исполнителя в Казахстане.

«Сообщаем вам, что мероприятие Navai, первоначально запланированное на 16 октября 2026 года в Chisinau Arena, перенесено на 8 декабря 2026 года», — указали на официальном сайте продажи билетов.

Там уточнили, что концерт не состоится «по техническим причинам, не зависящим от организатора». Зрителям предложили либо сохранить билет, либо оформить возврат средств.

Рэпера задержали в Казахстане накануне — в его машине обнаружили наркотики.