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    «Сидеть здесь спокойненько». Артемий Лебедев отреагировал на мечту немца о России

    Блогер Артемий Лебедев посоветовал 17-летнему немцу приехать в Россию

    Фото: РИА «Новости»

    В России гораздо лучше, чем говорят на Западе, поэтому не стоит бояться переезда. Об этом блогер, веб-дизайнер Артемий Лебедев заявил 17-летнему немцу в проекте «Ответошная».

    Парень спросил совета, стоит ли переезжать в Россию. Он хорошо освоил русский язык и давно мечтал приехать в страну, но родственники против, так как боятся за его безопасность. В 2028 году автор сообщения окончит школу и сможет пожить год, как обычный россиянин.

    «У нас вообще-то тут в России все очень даже неплохо, самое главное, что даже поезда ходят по расписанию. <…> Будете сидеть здесь спокойненько, тем более с вашим уровнем русского языка точно не пропадете», — сказал Лебедев.

    Носителю немецкого языка, по его мнению, работа найдется. Лебедев посоветовал также поездить по стране и заверил, что в России безопасно.

    Ранее Лебедев раскритиковал россиян за стремление угождать иностранцам. Он назвал это национальной чертой.

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