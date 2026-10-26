«Сидеть здесь спокойненько». Артемий Лебедев отреагировал на мечту немца о России

В России гораздо лучше, чем говорят на Западе, поэтому не стоит бояться переезда. Об этом блогер, веб-дизайнер Артемий Лебедев заявил 17-летнему немцу в проекте «Ответошная» .

Парень спросил совета, стоит ли переезжать в Россию. Он хорошо освоил русский язык и давно мечтал приехать в страну, но родственники против, так как боятся за его безопасность. В 2028 году автор сообщения окончит школу и сможет пожить год, как обычный россиянин.

«У нас вообще-то тут в России все очень даже неплохо, самое главное, что даже поезда ходят по расписанию. <…> Будете сидеть здесь спокойненько, тем более с вашим уровнем русского языка точно не пропадете», — сказал Лебедев.

Носителю немецкого языка, по его мнению, работа найдется. Лебедев посоветовал также поездить по стране и заверил, что в России безопасно.

Ранее Лебедев раскритиковал россиян за стремление угождать иностранцам. Он назвал это национальной чертой.