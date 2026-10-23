Дибров назвал два самых возбуждающих аромата

Телеведущий Дмитрий Дибров назвал ароматы, пробуждающие основные инстинкты. В беседе с Пятым каналом он признался, что от запахов табака и шафрана поднимается уровень гормонов дофамина и тестостерона.

Дибров рассказал о своих предпочтениях на вечере с французским парфюмером Франком Бокле.

«Мне нравится табачный запах, мне, конечно, нравится шафран. Мне нравится все южное. Мне кажется, что от этого дофамин выделяется и тестостерон. Но это уже „другая передача“», — пошутил телеведущий.

Дибров добавил, что он привык к ярким ароматам. При том, что обычный петербуржец выбрал бы более сдержанные, например, сирень.

Кроме того, телеведущий назвал запах эмоциональным эпиграфом к любому делу, так как аромат невербально воздействует на собеседника. Именно так создается первое впечатление. Он также посоветовал не пренебрегать парфюмерией.

Парфюмерным трендом осени — 2026 ранее назвали ароматы-коконы, согревающими в холода.