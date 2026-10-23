Дибров назвал два самых возбуждающих аромата
Дибров: аромат шафрана и запах табака поднимают уровень дофамина и тестостерона
Телеведущий Дмитрий Дибров назвал ароматы, пробуждающие основные инстинкты. В беседе с Пятым каналом он признался, что от запахов табака и шафрана поднимается уровень гормонов дофамина и тестостерона.
Дибров рассказал о своих предпочтениях на вечере с французским парфюмером Франком Бокле.
«Мне нравится табачный запах, мне, конечно, нравится шафран. Мне нравится все южное. Мне кажется, что от этого дофамин выделяется и тестостерон. Но это уже „другая передача“», — пошутил телеведущий.
Дибров добавил, что он привык к ярким ароматам. При том, что обычный петербуржец выбрал бы более сдержанные, например, сирень.
Кроме того, телеведущий назвал запах эмоциональным эпиграфом к любому делу, так как аромат невербально воздействует на собеседника. Именно так создается первое впечатление. Он также посоветовал не пренебрегать парфюмерией.
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