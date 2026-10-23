360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Дибров назвал два самых возбуждающих аромата

    Дибров: аромат шафрана и запах табака поднимают уровень дофамина и тестостерона

    Фото: РИА «Новости»

    Телеведущий Дмитрий Дибров назвал ароматы, пробуждающие основные инстинкты. В беседе с Пятым каналом он признался, что от запахов табака и шафрана поднимается уровень гормонов дофамина и тестостерона.

    Дибров рассказал о своих предпочтениях на вечере с французским парфюмером Франком Бокле.

    «Мне нравится табачный запах, мне, конечно, нравится шафран. Мне нравится все южное. Мне кажется, что от этого дофамин выделяется и тестостерон. Но это уже „другая передача“», — пошутил телеведущий.

    Дибров добавил, что он привык к ярким ароматам. При том, что обычный петербуржец выбрал бы более сдержанные, например, сирень.

    Кроме того, телеведущий назвал запах эмоциональным эпиграфом к любому делу, так как аромат невербально воздействует на собеседника. Именно так создается первое впечатление. Он также посоветовал не пренебрегать парфюмерией.

    Парфюмерным трендом осени — 2026 ранее назвали ароматы-коконы, согревающими в холода.

    Читайте также

    Омоложение на глазах у публики и духи с запахом двух столиц: чем удивила «Интершарм» в Москве

    Выставка InterCHARM 2026 объединит парфюмеров на конференции в Красногорске

    «Ароматы-коконы» стали главным осенним трендом в парфюмерии

    Подмосковных производителей косметики пригласили на международную выставку

    Дерево, виски и табак: почему этот аромат в России считают запахом успеха?

    Daniel Reinhardt/dpa

    «Честный знак»: россияне сразу после получения зарплаты чаще всего тратят деньги на обувь, парфюмерию и лекарства

    Парфюмер Бруховецкая назвала топ ароматов, которые отпугнут комаров этим летом

    Shatokhina Natalia/news.ru

    От дешевых до люксовых: топ ароматов, которые спасут от комаров этим летом

    2007:05:02

    БАДы и парфюмерия стали самыми проблемными категориями товаров на маркетплейсах

    Полина Диброва познакомила любовника с отцом

    Дмитрий Дибров перенес операцию после перелома руки

    Он годится ей в отцы. Почему взрослые мужчины выбирают для брака молодых девушек

    IMAGO/www.imago-images.de