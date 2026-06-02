БАДы и парфюмерия стали самыми проблемными категориями товаров на маркетплейсах

Биологически активные добавки, духи, косметика и одежда — самые проблемные категории товаров на маркетплейсах. Об этом в преддверии ПМЭФ заявил председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор государственной системы маркировки «Честный знак») Михаил Дубин в беседе с ТАСС .

«Фиксируется значительное количество отклонений по БАДам, парфюмерии, косметике, одежде. Это наиболее проблемные категории», — объяснил он.

Дубин отметил, что ситуация на площадках улучшается, однако задача колоссальная и решить ее быстро не получится.

Особенно сложно контролировать карточки товаров: продавцы знают о проверках и пытаются их обойти — вставляют вводные данные или размещают товар не в той категории. К примеру, вейпы ухитряются размещать в разделе «аксессуары для табака», где выставляют пепельницы. Система маркетплейса не должна такое пропускать.

Ранее стало известно, что мошенники стали обманывать россиян при продаже семян и саженцев. На цифровом прилавке выставляют сгенерированные ИИ фотографии красивых растений, а на деле отправляют покупателям копеечные семена обычной травы.