«Честный знак»: россияне сразу после получения зарплаты чаще всего тратят деньги на обувь, парфюмерию и лекарства

Согласно данным системы маркировки «Честный знак», после получения зарплаты и аванса россияне чаще всего покупают обувь, парфюмерию, лекарства, БАДы, а также пиво и слабоалкогольные напитки, сообщили «Известия» .

В категории обуви в дни выплат фиксируются крупные объемы продаж сезонных товаров — от кроссовок и ботинок до сандалий и босоножек. Дистанционные продажи немного опережают офлайн по количеству, однако по выручке форматы сопоставимы.

В парфюмерии значительные объемы приходятся на духи, парфюмерную и туалетную воду. Онлайн-канал лидирует по количеству продаж, тогда как офлайн обеспечивает более высокую выручку.

Препараты для пищеварительной, сердечно-сосудистой и нервной систем, а также средства для дыхательной и костно-мышечной систем — наиболее популярные среди лекарств. Среди БАДов выделяются витамины, минералы, пробиотики и витаминно-минеральные комплексы.

Также в дни выплат фиксируются значительные объемы продаж пива и слабоалкогольных напитков, измеряемые десятками миллионов единиц продукции. По данным «Честного знака», в дни выплат формируется комбинированная потребительская корзина, сочетающая товары повседневного спроса и отложенные покупки.