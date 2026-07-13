Полина Диброва познакомила любовника с отцом

Модель Полина Диброва познакомила своего нового возлюбленного, предпринимателя Романа Товстика с отцом и бабушкой в Ростове-на-Дону. Об этом она рассказала в телеграм-канале .

По словам Дибровой, она давно хотела показать возлюбленному родной город, однако особое значение для нее имела встреча Товстика с близкими. Она заявила, что все прошло так, как ей хотелось.

«Ну и конечно, в Ростов приехал Рома. Прежде всего, я хотела познакомить его с бабушкой и папой. Безусловно, я мечтала показать ему родной город. Все случилось и получилось наилучшим образом», — написала модель.

Поводом для обсуждений в Сети стали фотографии с 60-летия отца Дибровой, которое прошло в начале июля. На кадрах присутствовали родственники модели, но Товстика среди гостей не заметили. Пользователи предположили, что предприниматель не спешил знакомиться с семьей избранницы. Позже Диброва опровергла эти догадки.

Ранее модель и блогер призналась, что устала от постоянного внимания и давления из-за резонанса вокруг ее развода с телеведущим Дмитрием Дибровым и новых отношений.