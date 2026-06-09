Парфюмер Брюховецкая назвала топ ароматов, которые отпугнут комаров этим летом

Лето — это не только тепло, освежающий арбуз и купание, но и надоедливые комары. Однако модницы уже нашли решение: вместо неприятно пахнущих репеллентов они выбирают парфюмы, которые раздражают рецепторы кровососущих. Парфюмер Вероника Брюховецкая составила для 360.ru свою ароматическую подборку.

Комары терпеть не могут пряные, травянистые и плотные маскирующие ноты.

«Ваниль ярко слышна в Tom Ford Tobacco Vanille — там она очень густая, сладкая, но не приторная. Аромат Matiere Premiere Vanilla Powder — это чистая ванильная бомба. Есть и более бюджетный вариант KORRES Vanilla Freesia», — рассказала эксперт.

Гвоздику хорошо слышно в Aromapolis 9 NONUM и Dior Fahrenheit, лемонграсс — в Creatively Intentional Lemon Tree, эвкалипт лимонный — в Bruno Fazzolari Feu Secret или The Perfume Brand No 138. В последнем встречается прохладная, зеленая, мятная нота.

О том, каких ароматов следует, наоборот, избегать, чтобы не быть покусанным, — в материале 360.ru.