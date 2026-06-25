Телеведущий Дмитрий Дибров перенес операцию после перелома руки. Об этом сообщила его экс-супруга Полина, ее процитировало РИА «Новости» .

По словам Дибровой, ведущий провел вечер дома с детьми. Он находится под присмотром врачей, и заверил бывшую жену, что с ним все в порядке.

Шоумен сломал лучевую кость 21 июня, упав с лестницы в одном из московских клубов. Телеграм-канал Mash сообщал, что Дибров отказался от операции с установкой металлических пластин, которую ему предлагали врачи. Из-за может начаться сильный отек, появится скованность в движениях, есть риск повредить нервы, рука может потерять подвижность — утверждали авторы канала.