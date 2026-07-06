06 июля 2026 19:21 Дерево, виски и табак: почему этот аромат в России считают запахом успеха? Глава Гильдии парфюмеров раскрыла, какой аромат в России считают запахом успеха 0 0 0 Фото: Daniel Reinhardt/dpa / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Россияне рассказали, какие ароматы ассоциируются у них с определенными эмоциями. У большинства опрошенных успех пахнет деревом, виски и табаком, а расставание — ладаном. 360.ru разобрался, почему так происходит и как звучал бы «успешный» аромат «по-русски».

Результаты исследования Успех в воображении россиян связан с глубиной шлейфа и статусом, рассказали РИА «Новости» специалисты «Золотого яблока». «На первом месте среди „запахов достижений“ оказались древесные аккорды (19%). Чуть реже упоминали виски (17%) и табак (14%). За ними следуют пряные ноты имбиря и гвоздики (13%), а также мускус (10%)», — выяснили аналитики. Запах любви для россиян цветочный — свыше четверти респондентов выбрали аромат розы. На втором месте — ваниль, которая ассоциируется с теплом и уютом. За ней следуют вишня и цитрусовые. Пятерку замыкает жасмин.

У разрыва отношений своя палитра: чаще всего россияне выбирали ладан (17%), травяные и древесные ноты (по 11% соответственно).

Среди прочих запахов расставания — специи, жасмин, белые цветы, чай и кофе. Опрошенные хотели бы ассоциироваться у окружающих со свежестью — дождем, морским бризом или влажной травой (29%), фруктами (16%) и древесными нотами (13%). Порядка 16% россиян признались, что предпочитают не ассоциироваться ни с каким запахом. Участниками опроса стали более 2,5 тысячи россиян старше 18 лет.

Фото: Sergey Elagin/Business Online / www.globallookpress.com

Запах успеха Древесные, табачные ноты и аромат виски дают уверенность, спокойствие и надежность, рассказала 360.ru президент Гильдии парфюмеров Оксана Чернышова. «Они ассоциируются с надежностью. В любом случае человек, который мало обеспечен, не будет пить виски, не будет курить дорогие сигареты. Это на подсознательном уровне считывается», — отметила она. Эксперт добавила к запахам успеха аромат кожи.

Кожаный ремень, кожаные перчатки, кожаные ботинки, портфель. Кожа всегда считалась запахом роскоши. Сейчас это сместилось на древесные ноты. Для чего мы носим парфюм? Для того чтобы он помогал нам войти в какое-то состояние или поддержать его, или в мечтах побывать в этом состоянии.

Уверенности и спокойствия хочется всем, поэтому и мужчины, и женщины используют древесные, табачные и кожаные ароматы, подчеркнула парфюмер.

Популярные ноты среди древесных — кедр, сандал, ветивер. Последний имеет дымно-кожаный оттенок. «Сандал ассоциируется с расслаблением и мягкостью. Сандал — это эфирное масло, оно более сладкое и считается более женственным деревом, чем ветивер. Но ветивер тоже можно разделить на две составляющие: первая — светлое, сладкое дерево, а вторая — дымное, темное, кожаное звучание имеет», — объяснила специалист. Все это в одном запахе сплетается воедино, поэтому ветивер столь притягателен. «Кедр — это сухой, возвышенный и прозрачный запах, поэтому в зависимости от того, какую нужно подчеркнуть особенность, мы выбираем то дерево, которое нам необходимо», — сказала Чернышова.

Фото: Gerald Matzka/ZB / www.globallookpress.com

Красивое подчеркнуть неприятным Любой курильщик знает, что сигареты из пачек имеют один запах, а самокрутка или трубка с табаком — другой.

И вот здесь в парфюме речь идет как раз о трубочном табаке и о том табаке, который сейчас мы держим в руках, вбиваем трубку или просто пересыпаем. Вот эта нота. Это не когда уже сгорел табачный дым и пахнет сигаретами. Нет, это не дым. Это предвкушение и мечта о том, буду я курить или нет, но подержать в руках и понюхать — это приятно.

Трубочный табак является парфюмеров нотой, которая достойна того, чтобы быть в ароматах. «В любом случае духи не состоят только из приятных нот. Я всегда говорю на мастер-классах, пробовать камеру запахов — это коллекция отвратительно притягательных душистых веществ, которые используются в парфюмерии. Они дают как раз оттенки роскоши, глубины, чувственности. Чтобы подчеркнуть что-то красивое, нужно добавить что-то неприятное», — поделилась эксперт.

Фото: Daniel Reinhardt/dpa / www.globallookpress.com

Любители виски знают, что этот напиток пахнет сивушными маслами. «Здесь речь идет о послевкусии. Когда мы делаем первый глоток, запах уходит, и остается на языке послевкусие бочки, ячменный алкогольный оттенок. Когда мы пьем виски? Согласитесь, нечасто. Плохой виски пить не имеет смысла, хороший виски пьем очень редко, по каким-то особым случаям», — сказала Чернышова. Послевкусие виски — волнительная смесь. К тому же, его пьют медленно, как и набивают табак в трубку.

Мы делаем все это неспешно. Медленно растет дерево. Медленно табак забивается в трубку и медленно курится. Медленно и редко пьется виски. Человек, который никуда не спешит, ассоциируется с уверенностью, спокойствием и надежностью. И конечно, этого хочется. Но если курьер, например, нанесет на себя такой аромат, он не будет с него считываться как дорогой запах.

Потому что такой человек постоянно спешит, а аромат должен быть совместим с внешним обликом, работой, одеждой и ритмом жизни. «Такие ароматы нельзя обесценивать. Их нужно носить так же, когда мы пьем виски и курим трубки, так же редко спокойно позволяем себе расслабиться и никуда не спешить. Иногда парфюмы создаются за час-полтора. Но самое долгое в любом создании парфюма — это образ, легенда, которую мы потом описываем. Сначала создается образ, потом выбираются вещества, которые туда войдут, потом они рассчитываются в математических пропорциях. А потом мы математику превращаем в поэзию», — отметила парфюмер.

Фото: Uli Deck/dpa / www.globallookpress.com

Успех «по-русски» Русские прежде всего открытые люди, но в своей традиции виски не употребляли. Здесь в качестве «успешного аромата» больше подойдет коньяк, считает Чернышова. Если говорить о цветах — это розы.

Сердце русского человека ассоциируется с роскошью, с красотой. Розы понимают и любят все. Роза с сиренью — прекрасное сочетание. Сирень даже здесь могла бы быть в верхних нотах цитруса. У нас есть реконструированный аромат XIX века, называется «Одеколон русский» -полностью цитрусовый вверх и мягкая ванильно-мускусная база. Он яркий, открытый, говорит о дружелюбии.

Эксперт отметила, что анализировала рецепт одеколона и сравнила его с русским характером. «Русские действительно открытые и прямые. Мы очень быстро понимаем, кто перед нами, какой человек, друг или враг, и быстро принимаем решения. Поэтому и энергия цитрусов была взята в этот одеколон за основу, за начало. Мы умеем любить и дружить. Если мы дружим, то последнюю рубашку отдадим», — сказала она. Однако современные ароматы «по-русски» были бы другими. «Я бы черную смородину туда добавила. Очень красиво было бы. Кстати, с алкогольной нотой это тоже было бы по-русски», — заключила Чернышова.