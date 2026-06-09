От дешевых до люксовых: топ ароматов, которые спасут от комаров этим летом

Комары находят жертву по запаху дыхания, пота и молочной кислоты. Но некоторые парфюмерные ароматы способны замаскировать эти «маячки» или раздражить рецепторы насекомых. Какие запахи способны отпугнуть москитов, а какие, наоборот, привлекают их как магнит? 360.ru представляет топы ароматов от парфюмеров, которые помогут пережить летние вечера без укусов.

Какие запахи отпугивают комаров

Насекомые, в частности, комары находят своих жертв — людей и животных — по выделяемому углекислому газу. Это дыхание, тепло от тела, запах пота, молочной кислоты, аммиака, рассказал биолог Дмитрий Сафонов.

«Репелленты, которые мы используем, маскируют эти запахи. То есть они либо не дают комарам почувствовать их, либо раздражают обонятельные рецепторы комаров», — объяснил эксперт.

Однако есть некоторые парфюмы, которые по наблюдениям модниц, способны отпугивать насекомых. Например, часто в этом контексте называют духи и туалетную воду с ванильными нотами.

Сама по себе ваниль, а точнее ванилин, не сильно отпугивает москитов, однако если его смешать с другими средствами, то парфюм действительно может превратиться в сильнейший репеллент.

Другие запахи, которые способны отпугнуть комаров: