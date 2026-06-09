От дешевых до люксовых: топ ароматов, которые спасут от комаров этим летом
Биолог Сафонов рассказал, какие запахи отпугивают комаров летом
Комары находят жертву по запаху дыхания, пота и молочной кислоты. Но некоторые парфюмерные ароматы способны замаскировать эти «маячки» или раздражить рецепторы насекомых. Какие запахи способны отпугнуть москитов, а какие, наоборот, привлекают их как магнит? 360.ru представляет топы ароматов от парфюмеров, которые помогут пережить летние вечера без укусов.
Какие запахи отпугивают комаров
Насекомые, в частности, комары находят своих жертв — людей и животных — по выделяемому углекислому газу. Это дыхание, тепло от тела, запах пота, молочной кислоты, аммиака, рассказал биолог Дмитрий Сафонов.
«Репелленты, которые мы используем, маскируют эти запахи. То есть они либо не дают комарам почувствовать их, либо раздражают обонятельные рецепторы комаров», — объяснил эксперт.
Однако есть некоторые парфюмы, которые по наблюдениям модниц, способны отпугивать насекомых. Например, часто в этом контексте называют духи и туалетную воду с ванильными нотами.
Сама по себе ваниль, а точнее ванилин, не сильно отпугивает москитов, однако если его смешать с другими средствами, то парфюм действительно может превратиться в сильнейший репеллент.
Другие запахи, которые способны отпугнуть комаров:
- Эфирное масло гвоздики — эвгенол;
- Лемонграсс;
- Эвкалипт лимонный;
- Лаванда.
Интересно
Перечисленные эфирные масла или парфюмы, если использовать их в качестве натуральных репеллентов, нужно обновлять каждые полтора-два часа, так как они быстро улетучиваются.
Топ ароматов от парфюмера, которые заставят комаров лететь от вас быстрее пули
Согласно комментарию биолога, комары терпеть не могут пряные, травянистые и плотные маскирующие ноты. Парфюмер Вероника Брюховецкая рассказала 360.ru, где они звучат ярче всего:
- Ваниль: Tom Ford Tobacco Vanille (очень густая, сладкая, но не приторная), Matiere Premiere Vanilla Powder (чистая ванильная бомба) или более бюджетный вариант KORRES Vanilla Freesia;
- Гвоздика: Aromapolis 9 NONUM (гвоздика во всей красе) и неожиданно Dior Fahrenheit — в его сердце та самая терпкая пряность;
- Лемонграсс — простой и точный: Creatively Intentional Lemon Tree. Запах похож на свежее эфирное масло, комары его ненавидят;
- Эвкалипт лимонный — его можно встретить в Bruno Fazzolari Feu Secret или The Perfume Brand No 138. Прохладная, зеленая, мятная нота;
- Лаванда. Брюховецкая посоветовала классику — Jo Malone Lavender & Coriander (очень четкая лаванда) и Ralph Lauren Ralph’s Club Elixir (лаванда там плотная, но узнаваемая).
Какой парфюм отпугнет комаров
Коллекционер и блогер Алина Рябова рассказала 360.ru, что комары летят на сладкое, теплое и «животное»: амбру, мускус, жасмин, кокос и карамель. Однако эти насекомые терпеть не могут резкое, горькое, камфорное: гвоздику, лаванду, кедр, шалфей.
С учетом этого коллекционер составила свой топ ароматов против комаров:
- Montale Wild Pears. В композиции ярко слышится гвоздика — мощнейший природный репеллент, который забивает даже грушу;
- Tom Ford Lavender Extreme сочетает в себе три сорта лаванды с холодным камфорным оттенком, который просто ненавидят кровососущие;
- Jo Malone Wood Sage & Sea Salt пахнет шалфеем и морской солью, что слышится минерально и сухо, абсолютно без сладости;
- Lalique Encre Noire. Парфюм представляет собой смесь кипариса и ветивера. Аромат темный, лесной и землистый, без фруктов и сахара;
- Byredo Super Cedar — это почти моно-кедр. Как известно, кедровое масло — классический народный репеллент.
Интересно
Наносить «защитные» ароматы следует на пульсовые точки и одежду.
Какие запахи притягивают комаров
Однако есть запахи, которые сделают человека приманкой для кровососущих:
- Любые фруктово-сладкие ароматы: кокос, карамель — они похожи на запах цветочного нектара, которым питаются самки комара;
- Сочетание ароматов разгоряченного тела (молочная кислота) со сладким парфюмом;
- Мускатные ароматы;
- Ноты амбры — напоминает запах кожи, поэтому притягивает насекомых;
- Цветочно-фруктовые ароматы, например, с жасмином.
«Цветочно-фруктовый парфюм, который многие используют как летний аромат, „рекламируют“ человека комарам не просто как человека, а как источник нектара и крови. Самки эволюционно настроены на поиск именно этих ароматических нот», — рассказал Сафонов.
Цветочные ароматы привлекают не только комаров, но и ос и пчел, добавил биолог. Это становится очень опасным, например, для аллергиков.
Каких ароматов следует избегать летними вечерами — совет парфюмера
Если не хочется быть искусанным, лучше отказаться от ароматов, которые представляют собой сладкое, фруктово-цветочное и мускусное сочетание. Вот конкретные ароматы-провокаторы от эксперта:
- Кокос и фруктовая сладость. Главным магнитом насекомых может стать Creed Virgin Island Water (кокосовое молочко) и Heretic Dirty Coconut. Также лучше избегать сладких бестселлеров типа Carolina Herrera Good Girl и Lancôme La Vie Est Belle, где карамель и груша будут работать, как маяки;
- Жасмин и пышные цветы. В этом смысле особенно опасен Mugler Alien (на диво стойкий жасмин), а также Jean Patou Joy. Если в аромате много жасмина, иланг-иланга или туберозы, комары его носителя не пропустят;
- Мускатный орех. Сама по себе нота пряная, но дает теплый и сладковатый ореол. Встречается во многих амбровых современных композициях. Если в описании пирамиды присутствует мускатный орех, лучше не рисковать.
Какие парфюмерные ароматы привлекут комаров
А вот список ароматов от Рябовой, которые летом лучше избегать, если не хочется быть искусанным:
- Tom Ford Soleil Blanc сочетает кокос, жасмин и амбру. Для комаров это сигнал: здесь теплое тело с нектаром;
- Mancera Roses Vanilla. Сладкая роза и ваниль в данном случае — чистый цветочный нектар, на который слетятся даже пчелы и осы;
- Kilian Love, Don’t Be Shy имеет зефирно-цветочную сладость, которую обожают насекомые;
- Giardini di Toscana Bianco Latte. Запах теплого сладкого молока с карамелью — своего рода мед для комаров;
- Xerjoff Erba Pura — фруктовый мармелад на теплой амбре. С ним носителя не пропустит ни один комар.
Что выбрать не из парфюмерии
Если же человек никогда не был поклонником парфюмерии, то резко менять подход не стоит — ведь натуральный репеллент можно найти среди эфирных масел. Их придется чаще обновлять, так как они имеют свойство быстро улетучиваться, однако и аромат их в несколько раз сильнее, чем обычная туалетная вода.
Стоит лишь присмотреться к перечисленному биологом списку неприятных комарам запахов — они точно спасут в теплые летние ночи.