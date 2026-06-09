От дешевых до люксовых: топ ароматов, которые спасут от комаров этим летом

Биолог Сафонов рассказал, какие запахи отпугивают комаров летом

2007:05:02
Фото: 2007:05:02/www.globallookpress.com

Комары находят жертву по запаху дыхания, пота и молочной кислоты. Но некоторые парфюмерные ароматы способны замаскировать эти «маячки» или раздражить рецепторы насекомых. Какие запахи способны отпугнуть москитов, а какие, наоборот, привлекают их как магнит? 360.ru представляет топы ароматов от парфюмеров, которые помогут пережить летние вечера без укусов.

Какие запахи отпугивают комаров

Насекомые, в частности, комары находят своих жертв — людей и животных — по выделяемому углекислому газу. Это дыхание, тепло от тела, запах пота, молочной кислоты, аммиака, рассказал биолог Дмитрий Сафонов.

«Репелленты, которые мы используем, маскируют эти запахи. То есть они либо не дают комарам почувствовать их, либо раздражают обонятельные рецепторы комаров», — объяснил эксперт.

Однако есть некоторые парфюмы, которые по наблюдениям модниц, способны отпугивать насекомых. Например, часто в этом контексте называют духи и туалетную воду с ванильными нотами.

Сама по себе ваниль, а точнее ванилин, не сильно отпугивает москитов, однако если его смешать с другими средствами, то парфюм действительно может превратиться в сильнейший репеллент.

Другие запахи, которые способны отпугнуть комаров:

Интересно

Перечисленные эфирные масла или парфюмы, если использовать их в качестве натуральных репеллентов, нужно обновлять каждые полтора-два часа, так как они быстро улетучиваются.

Aleksey Smyshlyaev
Фото: Aleksey Smyshlyaev/www.globallookpress.com

Топ ароматов от парфюмера, которые заставят комаров лететь от вас быстрее пули

Согласно комментарию биолога, комары терпеть не могут пряные, травянистые и плотные маскирующие ноты. Парфюмер Вероника Брюховецкая рассказала 360.ru, где они звучат ярче всего:

Komsomolskaya Pravda
Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com

Какой парфюм отпугнет комаров

Коллекционер и блогер Алина Рябова рассказала 360.ru, что комары летят на сладкое, теплое и «животное»: амбру, мускус, жасмин, кокос и карамель. Однако эти насекомые терпеть не могут резкое, горькое, камфорное: гвоздику, лаванду, кедр, шалфей.

С учетом этого коллекционер составила свой топ ароматов против комаров:

Интересно

Наносить «защитные» ароматы следует на пульсовые точки и одежду.

Shatokhina Natalia/news.ru
Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/www.globallookpress.com

Какие запахи притягивают комаров

Однако есть запахи, которые сделают человека приманкой для кровососущих:

«Цветочно-фруктовый парфюм, который многие используют как летний аромат, „рекламируют“ человека комарам не просто как человека, а как источник нектара и крови. Самки эволюционно настроены на поиск именно этих ароматических нот», — рассказал Сафонов.

Цветочные ароматы привлекают не только комаров, но и ос и пчел, добавил биолог. Это становится очень опасным, например, для аллергиков.

Shatokhina Natalia/news.ru
Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/www.globallookpress.com

Каких ароматов следует избегать летними вечерами — совет парфюмера

Если не хочется быть искусанным, лучше отказаться от ароматов, которые представляют собой сладкое, фруктово-цветочное и мускусное сочетание. Вот конкретные ароматы-провокаторы от эксперта:

Komsomolskaya Pravda
Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com

Какие парфюмерные ароматы привлекут комаров

А вот список ароматов от Рябовой, которые летом лучше избегать, если не хочется быть искусанным:

Shatokhina Natalia/news.ru
Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/www.globallookpress.com

Что выбрать не из парфюмерии

Если же человек никогда не был поклонником парфюмерии, то резко менять подход не стоит — ведь натуральный репеллент можно найти среди эфирных масел. Их придется чаще обновлять, так как они имеют свойство быстро улетучиваться, однако и аромат их в несколько раз сильнее, чем обычная туалетная вода.

Стоит лишь присмотреться к перечисленному биологом списку неприятных комарам запахов — они точно спасут в теплые летние ночи.

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