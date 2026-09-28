«Ароматы-коконы» стали главным осенним трендом в парфюмерии
Главным парфюмерным трендом наступившей осени стали согревающие «ароматы-коконы» с нотами ванили, мускуса, кофе и амбры. Об этом сообщил Petrograd.
В прохладный сезон на смену прозрачным композициям приходят плотные и обволакивающие запахи. Основу тренда составили как сладкие гурманские оттенки вроде шоколадного брауни и выпечки, так и несладкие аккорды — шафран, дерево, кожа, смолы и ладан.
Одним из заметных релизов сезона стал аромат Max Mara Le Parfum, созданный парфюмерами Мари Саламань и Фабрисом Пеллегрином к 75-летию пальто 101801 coat. Новинки с согревающими нотами также представили Сабрина Карпентер, бренды Maison Mataha, Zielinski & Rozen и 100Bon.