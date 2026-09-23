Подмосковных производителей косметики пригласили на международную выставку

Подмосковные компании могут подать заявки на участие в международной выставке парфюмерно-косметической отрасли InterCHARM 2026, которая пройдет в Москве 14–17 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Прием заявок организовал Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. В выставке примут участие производители косметики и парфюмерии, упаковки, БАДов, бытовой химии и оборудования, а также представители торговых сетей, дистрибьюторы, салоны красоты и клиники.

В этом году InterCHARM объединит более 1,7 тысячи поставщиков из 30 стран. Участники смогут представить продукцию профессиональной аудитории, провести переговоры с потенциальными партнерами и дистрибьюторами, изучить отраслевые тенденции, найти новые каналы сбыта и возможности для выхода на зарубежные рынки.

Условия участия и порядок подачи заявки размещены на сайте Фонда поддержки ВЭД.

Поддержку подмосковных предпринимателей осуществляют в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».