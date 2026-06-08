Он годится ей в отцы. Почему взрослые мужчины выбирают для брака молодых девушек

Пока одни мужчины ищут партнершу своего возраста для построения семьи, другие сознательно выбирают женщин значительно моложе себя. Часто такие союзы встречаются среди обеспеченных людей, для которых вопрос денег давно не стоит на первом месте. Но что на самом деле скрывается за этой тенденцией — чувства, желание начать жизнь заново или попытка продлить ощущение собственной молодости?

Возрастные мужчины выбирают молодых спутниц, преследуя разные цели: для брака и рождения детей или просто появиться в обществе. Об этом в комментарии 360.ru заявила кандидат социологических наук, доцент института социальных наук Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Ольга Лебедь.

Она пояснила, что взрослый мужчина рассматривает молодую девушку, как будущую жену, понимая, что она родит ему здоровых детей. Эксперт добавила, что молодых невест выбирают те, кто уже состоял в браке, который распался. Они уже имеют жизненный опыт и рассчитывают, что смогут реализоваться в новой семье. Согласно статистике , партнершу выбирают моложе на несколько лет , иногда - значительно моложе .

«Также мужчина подтверждает свою состоятельность прежде всего перед самим собой с точки зрения молодости, красоты и здоровья, а также перед окружением, которое для него имеет значение», — пояснила собеседница 360.ru.

Но это далеко не общий тренд. Из-за того, что молодых жен после развода часто выбирают знаменитости, например, юморист Евгений Петросян или телеведущий Дмитрий Дибров, это создает впечатление, что таких мужчин много. Однако это не так. На медийных личностях просто сосредоточено большое внимание.