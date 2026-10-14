Омоложение на глазах у публики и духи с запахом двух столиц: чем удивила «Интершарм» в Москве

Главные новинки индустрии красоты представили на выставке «Интершарм» в Москве

В Москве стартовала крупнейшая профессиональная выставка красоты — на площадке представлены крупнейшие игроки индустрии из России, стран СНГ и Восточной Европы. На «Интершарм» можно опробовать процедуру омоложения, свои экспозиции здесь развернули более 1700 компаний. Что происходит на уникальном мероприятии и чем удивила отечественная бьюти-индустрия, разобрался 360.ru.

Умная диагностика за минуту

На «Интершарм» приехали участники из 30 стран мира. В их числе Китай, Корея, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Франция, Италия, Индия, Индонезия, Иран и многие другие государства.

Прямо на площадке можно протестировать передовые разработки. В частности — китайский анализатор качества кожи. Меньше чем за минуту аппарат выдает точный процент акне, уровень жирности кожи, степень чувствительности и другие ключевые характеристики.

Гаджет сразу же формирует персональные рекомендации и заключения. Такой индивидуальный подход к уходу стал одной из главных тенденций всей выставки.

Отечественный прорыв в косметологии

Помимо диагностики, основное внимание уделяется современным косметологическим процедурам. К примеру, российский аппарат Helio 4 недавно завоевал премию «Знай наше» за лучшую медицинскую технологию — теперь разработку демонстрируют на «Интершарме».

«Это российский аппарат, российская технология. Он работает по двум принципам: фотодинамики и фотобиомодуляции. Мы используем низкоинтенсивное световое излучением. Оно запускает активацию работы клеток. Фотодинамика элиминирует синусцентные патологичные клетки», — объяснила врач-дерматолог Елизавета Фишер.