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    Омоложение на глазах у публики и духи с запахом двух столиц: чем удивила «Интершарм» в Москве

    Главные новинки индустрии красоты представили на выставке «Интершарм» в Москве

    В Москве стартовала крупнейшая профессиональная выставка красоты — на площадке представлены крупнейшие игроки индустрии из России, стран СНГ и Восточной Европы. На «Интершарм» можно опробовать процедуру омоложения, свои экспозиции здесь развернули более 1700 компаний. Что происходит на уникальном мероприятии и чем удивила отечественная бьюти-индустрия, разобрался 360.ru.

    Умная диагностика за минуту

    На «Интершарм» приехали участники из 30 стран мира. В их числе Китай, Корея, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Франция, Италия, Индия, Индонезия, Иран и многие другие государства.

    Прямо на площадке можно протестировать передовые разработки. В частности — китайский анализатор качества кожи. Меньше чем за минуту аппарат выдает точный процент акне, уровень жирности кожи, степень чувствительности и другие ключевые характеристики.

    Гаджет сразу же формирует персональные рекомендации и заключения. Такой индивидуальный подход к уходу стал одной из главных тенденций всей выставки.

    Отечественный прорыв в косметологии

    Помимо диагностики, основное внимание уделяется современным косметологическим процедурам. К примеру, российский аппарат Helio 4 недавно завоевал премию «Знай наше» за лучшую медицинскую технологию — теперь разработку демонстрируют на «Интершарме».

    «Это российский аппарат, российская технология. Он работает по двум принципам: фотодинамики и фотобиомодуляции. Мы используем низкоинтенсивное световое излучением. Оно запускает активацию работы клеток. Фотодинамика элиминирует синусцентные патологичные клетки», — объяснила врач-дерматолог Елизавета Фишер.

    Фото: 360.ru

    Экспресс-макияж и универсальные гаджеты

    Инновации касаются не только сложного оборудования. Производители декоративной косметики делают серьезную ставку на удобство и многофункциональность. Все больше средств объединяют сразу несколько продуктов в одном, чтобы на ежедневный макияж уходило как можно меньше времени.

    Яркий пример — универсальный карандаш от Faros «4 в 1». В одном средстве представлены сразу четыре продукта: тени для век, карандаш для губ, хайлайтер и консилер.

    Парфюмерия с характером двух столиц

    Еще одно направление, которое в этом году заметно выросло, — парфюмерия. Ее экспозиция увеличилась сразу в три раза, количество представленных брендов превысило сотню. При этом среди привычных цветочных и восточных композиций встречаются и совсем необычные идеи — например, ароматы с запахами Москвы и Санкт-Петербурга.

    Аромат Санкт-Петербурга оказался очень романтичным, мягким и воздушным. Динамичная Москва раскрылась иначе: этот парфюм более дерзкий, шумный и резкий.

    Масштаб и ключевые тренды

    Особое внимание в этом году уделяют российским производителям: на выставку приехали компании из 39 регионов страны. Они представляют косметику на основе природных компонентов, новые формулы и собственные технологические разработки.

    Параллельно растет интерес и к зарубежным брендам. Экспозиции корейской косметики и компаний из арабских стран увеличились вдвое, Япония порадовала посетителей новыми девайсами с микротоками.

    Масштаб площадки впечатляет: 60 тысяч квадратных метров экспозиции и 16 километров маршрутов между стендами. При этом главные тенденции бьюти-сферы уже очевидны — это индивидуальный подход, многофункциональные средства и новые технологии, которые делают ежедневный уход за собой максимально удобным.

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