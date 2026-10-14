Омоложение на глазах у публики и духи с запахом двух столиц: чем удивила «Интершарм» в Москве
Главные новинки индустрии красоты представили на выставке «Интершарм» в Москве
В Москве стартовала крупнейшая профессиональная выставка красоты — на площадке представлены крупнейшие игроки индустрии из России, стран СНГ и Восточной Европы. На «Интершарм» можно опробовать процедуру омоложения, свои экспозиции здесь развернули более 1700 компаний. Что происходит на уникальном мероприятии и чем удивила отечественная бьюти-индустрия, разобрался 360.ru.
Умная диагностика за минуту
На «Интершарм» приехали участники из 30 стран мира. В их числе Китай, Корея, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Франция, Италия, Индия, Индонезия, Иран и многие другие государства.
Прямо на площадке можно протестировать передовые разработки. В частности — китайский анализатор качества кожи. Меньше чем за минуту аппарат выдает точный процент акне, уровень жирности кожи, степень чувствительности и другие ключевые характеристики.
Гаджет сразу же формирует персональные рекомендации и заключения. Такой индивидуальный подход к уходу стал одной из главных тенденций всей выставки.
Отечественный прорыв в косметологии
Помимо диагностики, основное внимание уделяется современным косметологическим процедурам. К примеру, российский аппарат Helio 4 недавно завоевал премию «Знай наше» за лучшую медицинскую технологию — теперь разработку демонстрируют на «Интершарме».
«Это российский аппарат, российская технология. Он работает по двум принципам: фотодинамики и фотобиомодуляции. Мы используем низкоинтенсивное световое излучением. Оно запускает активацию работы клеток. Фотодинамика элиминирует синусцентные патологичные клетки», — объяснила врач-дерматолог Елизавета Фишер.
Экспресс-макияж и универсальные гаджеты
Инновации касаются не только сложного оборудования. Производители декоративной косметики делают серьезную ставку на удобство и многофункциональность. Все больше средств объединяют сразу несколько продуктов в одном, чтобы на ежедневный макияж уходило как можно меньше времени.
Яркий пример — универсальный карандаш от Faros «4 в 1». В одном средстве представлены сразу четыре продукта: тени для век, карандаш для губ, хайлайтер и консилер.
Парфюмерия с характером двух столиц
Еще одно направление, которое в этом году заметно выросло, — парфюмерия. Ее экспозиция увеличилась сразу в три раза, количество представленных брендов превысило сотню. При этом среди привычных цветочных и восточных композиций встречаются и совсем необычные идеи — например, ароматы с запахами Москвы и Санкт-Петербурга.
Аромат Санкт-Петербурга оказался очень романтичным, мягким и воздушным. Динамичная Москва раскрылась иначе: этот парфюм более дерзкий, шумный и резкий.
Масштаб и ключевые тренды
Особое внимание в этом году уделяют российским производителям: на выставку приехали компании из 39 регионов страны. Они представляют косметику на основе природных компонентов, новые формулы и собственные технологические разработки.
Параллельно растет интерес и к зарубежным брендам. Экспозиции корейской косметики и компаний из арабских стран увеличились вдвое, Япония порадовала посетителей новыми девайсами с микротоками.
Масштаб площадки впечатляет: 60 тысяч квадратных метров экспозиции и 16 километров маршрутов между стендами. При этом главные тенденции бьюти-сферы уже очевидны — это индивидуальный подход, многофункциональные средства и новые технологии, которые делают ежедневный уход за собой максимально удобным.