Боня призналась, что после пластики не узнала свое лицо в зеркале

Блогер Виктория Боня осудила хирургов, критиковавших ее внешний вид во время реабилитации после пластической операции в Лос-Анджелесе. Об этом она рассказала в личном блоге.

Боня три года назад сделала себе «лисьи глазки» у звездного голливудского хирурга. Операция продлилась 12 часов. Блогер заплатила 250 тысяч долларов (более 20 миллионов рублей), чтобы сделать нижнюю блефаропластику и подтяжку лица. После процедуры она не узнала собственное лицо в отражении.

По ее словам, тогда только ленивый не высказался об этом, но ее поразили больше комментарии хирургов. Она назвала такое поведение неэтичным, ведь врачи в курсе про реабилитационный период.

Вместо этого они говорили о том, что у нее будет фиброз и никаких «лисьих глазок» ей не делали. Кроме того, один из московских врачей сказал, что такие операции в столице делают за 15 минут. Боня на это заметила, что после этого женщинам и приходится все переделывать.

Она добавила, что спустя три года она улыбается. У нее нет опущенного века.

«Я просто хотела выразить благодарность и сказать собакам вонючим, которые лаяли тогда, которые называют себя врачами-хирургами. Девочки, не ходите к таким, это не эксперты. Это какие-то, наверное, самоучки», — сказала блогер.

Ранее Боня подала в суд против дубайского пластического хирурга Максима Иванчука, оперировавшего ее мать. Тот подал ответный иск.