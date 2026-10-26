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    Боня призналась, что после пластики не узнала свое лицо в зеркале

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru
    Фото: изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Блогер Виктория Боня осудила хирургов, критиковавших ее внешний вид во время реабилитации после пластической операции в Лос-Анджелесе. Об этом она рассказала в личном блоге.

    Боня три года назад сделала себе «лисьи глазки» у звездного голливудского хирурга. Операция продлилась 12 часов. Блогер заплатила 250 тысяч долларов (более 20 миллионов рублей), чтобы сделать нижнюю блефаропластику и подтяжку лица. После процедуры она не узнала собственное лицо в отражении.

    По ее словам, тогда только ленивый не высказался об этом, но ее поразили больше комментарии хирургов. Она назвала такое поведение неэтичным, ведь врачи в курсе про реабилитационный период.

    Вместо этого они говорили о том, что у нее будет фиброз и никаких «лисьих глазок» ей не делали. Кроме того, один из московских врачей сказал, что такие операции в столице делают за 15 минут. Боня на это заметила, что после этого женщинам и приходится все переделывать.

    Она добавила, что спустя три года она улыбается. У нее нет опущенного века.

    «Я просто хотела выразить благодарность и сказать собакам вонючим, которые лаяли тогда, которые называют себя врачами-хирургами. Девочки, не ходите к таким, это не эксперты. Это какие-то, наверное, самоучки», — сказала блогер.

    Ранее Боня подала в суд против дубайского пластического хирурга Максима Иванчука, оперировавшего ее мать. Тот подал ответный иск.

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