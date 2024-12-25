Дубайский пластический хирург подал ответный иск Боне после неудачной операции ее матери

Блогер Виктория Боня подала в суд против дубайского пластического хирурга Максима Иванчука, который сделал ее матери две операции. В ответ врач подал ответный о защите чести и достоинства, сообщил Telegram-канал Mash .

Работающий в ОАЭ Иванчук делал матери Бони блефаропластику и липосакцию подбородка. После хирургического вмешательства у женщины начался некроз тканей и появились проблемы с шеей.

Иванчук предложил бесплатно сделать вторую операцию, но пациентка отказалась, а ее дочь подала на врача в суд. Она потребовала компенсацию в 195 миллионов рублей. Иванчук не согласился с иском и заявил, что его оклеветали.

По информации канала, хирург закончил украинский медицинский институт, а затем переехал работать в ОАЭ. Цены на его услуги начинаются от 20 тысяч евро.

Ранее Боню заподозрили в финансировании ВСУ. Это произошло после того, как блогер посетила в ОАЭ боксерский поединок, на котором поддержала украинца Александра Усика.