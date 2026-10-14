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    Дочь Виктории Бони попросила 500 евро для похода на блошиный рынок в Монако

    Виктория Боня
    Фото: Виктория Боня/Telegram

    Дочь телеведущей и модели Виктории Бони Анджелина заявила на камеру, что хочет купить одежду на блошином рынке в Монако. Ролик ее мать опубликовала в Instagram*.

    Подросток рассказала, что на рынке можно купить кроссовки всего за один евро. Но на покупки она попросила у матери сразу 500. Боня с иронией отметила, что у дочери есть талант «не пропадать».

    «Что ты там купишь на 500? Полрынка вынесешь?» — спросила она Анджелину.

    Ранее Боня призналась, что ведет влог, чтобы оставить память о себе. Она рассказала, что уже давно записывает ролики, но после смерти друга-альпиниста стала задумываться о том, какой ее запомнят.

    По словам модели, люди часто начинают слышать и понимать человека только после того, как он уходит из жизни.

    *Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.

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