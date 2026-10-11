Сегодня 07:00 «Хайпанула на смерти моей мамы». Почему между Сысоевой и Боней снова разгорелся скандал Фото: РИА «Новости» Шоу-бизнес

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Давняя ссора телеведущей Виктории Бони и актрисы Надежды Сысоевой разгорелась с новой силой. Спустя два года комик припомнила старые обиды и обвинила оппонентку в связи с женатым мужчиной. Что не поделили две знаменитости, разбирался 360.ru.

Новая глава старого конфликта. Боню обвинили в связи с женатым В октябре 2026 года Сысоева неожиданно вернулась к истории, которая началась на съемках шоу «Выжить в Дубае» в 2024-м. На этот раз в конфликте появился новый участник — скандальный блогер Сергей Косенко. Он прославился на всю страну тем, что бросил своего маленького ребенка в сугроб. Сысоева заявила, что Боня якобы состояла с ним в интимной связи, когда тот еще был женат. Косенко и его жена Александра Белякова объявили о разводе в декабре 2025 года после двух лет брака. После расставания Косенко уехал в Коста-Рику и проводил там время с Боней, с которой его связывала многолетняя дружба. Впрочем, слухи о тайной связи они оба многократно опровергали. Так случилось и в этот раз. Боня молниеносно ответила оппонентке в соцсетях и отвергла все претензии, опубликовав видео в Instagram*.

Каждый раз, когда вокруг меня появляется мужчина, обязательно он — мой партнер, любовник, шуры-муры. Нет, Сережа — мой друг. Я свободна, мое сердце свободно. И я в раю. Виктория Боня Блогер, телеведущая

Не поделили палатку. С чего начался конфликт Первая ссора между девушками произошла во время съемок проекта «Выжить в Дубае». Тогда Сысоева отказалась жить с Боней в одной палатке и объяснила это заботой о своей репутации. Комик представляла люксовые марки Dior, Bvlgari и Mercury, в то время как Боню заподозрили в ношении поддельного платья во время Каннского кинофестиваля. Из-за этого от нее отвернулись российские глянцевые журналы. Телеведущая заявила, что Сысоева не захотела жить с ней из-за намерения уединиться с другим участником проекта — блогером Сашей Стоуном. Тогда они были парой. Тема быстро заполонила соцсети, и риторика стала заметно жестче. Сысоева обвинила Боню в «откровенном кибербуллинге» и заявила, что в ее адрес якобы заказывали негативные комментарии.

Фото: РИА «Новости»

«Фото мои выкладывала, а ботов не покупала. Мы знаем, что тебе их дружок твой подарил — за секс. Это, кстати, надо у бывшей жены Косенко спросить, она точно в курсе. Обидели Вику на передаче, все против нее ополчились, оскорбляли ее парни, а виновата я? Интересно ты размышляешь, теть!» — написала актриса в телеграм-канале.

Старые претензии вернулись в новом контексте Когда съемки «Выжить в Дубае» закончились, Сысоева и Боня снова сцепились в соцсетях. Актриса заявила, что блогер опубликовала их личную переписку и рассказала всем о семейном горе. Хотя до этого комик просила не продолжать публичную ссору. Об этом она рассказала в телеграм-канале.

Я рассказала правду. Действительно, Боня без спроса опубликовала нашу переписку и хайпанула на смерти моей мамы, рассказав о моем горе журналистам. Я считаю, что это поступок не доброго и духовного человека, а гнилого и бездушного. Учитывая, что в тот момент я была убита горем. Это произошло в день ее смерти. Надежда Сысоева Актриса

Боня ответила в интервью Super.ru, что не знала о конфиденциальности сообщения и не собиралась использовать личную трагедию для продвижения. Теперь же давняя ссора вернулась и превратилась в публичный обмен уколами: одна сторона не забыла старые обиды, а другая ответила новыми обвинениями в клевете. И чем громче звучат эти реплики, тем сильнее история уходит от съемочной площадки в интернет, где личные конфликты давно живут по своим сценариям. * Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.