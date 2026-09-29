Косметолог Королева отметила, что грамотный уход и превентивные процедуры помогают избежать пластических операций

Своевременный уход и превентивная косметология позволяют существенно отсрочить или полностью избежать хирургических вмешательств. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» сообщила врач-дерматовенеролог и косметолог Алла Королева.

По словам специалиста, профилактика особенно эффективна для славянского типа лица. У большинства россиян встречается так называемый усталый морфотип — с выраженным жировым слоем, птозом век, отечностью и углублением носогубных складок. При грамотно подобранном уходе эти особенности хорошо поддаются превентивной коррекции.

Королева подчеркнула, что любые косметологические процедуры должны проводиться строго по показаниям. Врач предостерегла от избыточной ботулинотерапии, нарушающей лимфоток, а также от раннего введения плотных филлеров в губы, способных вызвать фиброз и необратимо изменить структуру тканей.