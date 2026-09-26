Виктория Боня заявила, что Соловьев спас ей жизнь

Боня: конфликт с Соловьевым спас мне жизнь

Травма ноги помешала телеведущей Виктории Боне отправиться в Пакистан и, как она предположила, могла спасти ей жизнь. Об этом модель рассказала в Instagram*.

По ее словам, после весеннего конфликта с телеведущим Владимиром Соловьевым она подвернула ногу и порвала связки. Из-за травмы Боня не поехала летом в Пакистан, где планировала подняться на две горы подряд — Броуд-Пик и К2.

«Я об этом нигде раньше не говорила, но в каком-то смысле Соловьев спас мне жизнь», — написала Боня.

Боня предположила, что могла оказаться в районе этих вершин во время трагедии с альпинистами.

Она подчеркнула, что смысл произошедшего порой становится понятен лишь со временем: то, что сначала кажется неудачей, может уберечь человека от более тяжелого пути.

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