Хирург Бьянки показал ее внешность до и после пластической операции

Хирург Карл Тавберидзе продемонстрировал поклонникам снимки певицы Бьянки (настоящее имя Татьяна Липницкая) до и после пластики. Врач опубликовал фото на своей странице в Instagram*, сопроводив их шутливой подписью.

На первом фото 40-летняя певица стояла в кабинете и рассматривала себя в зеркале. Тавберидзе подписал снимок словами, которые приписал артистке.

«Доктор, мне кажется, нет эффекта», — отметил он.

Затем врач разместил кадр после процедуры и подчеркнул, что лицо Бьянки там выглядело более подтянутым и свежим.

«Уверена?» — добавил хирург.

Ранее СМИ рассказали об имуществе Липницкой. В 2023 году артистка приобрела московскую квартиру с видом на Кремль и трехэтажный загородный дом, за который заплатила наличными и самостоятельно обустроила.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.