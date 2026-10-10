Хирург Бьянки показал ее внешность до и после пластической операции
Хирург Карл Тавберидзе продемонстрировал поклонникам снимки певицы Бьянки (настоящее имя Татьяна Липницкая) до и после пластики. Врач опубликовал фото на своей странице в Instagram*, сопроводив их шутливой подписью.
На первом фото 40-летняя певица стояла в кабинете и рассматривала себя в зеркале. Тавберидзе подписал снимок словами, которые приписал артистке.
«Доктор, мне кажется, нет эффекта», — отметил он.
Затем врач разместил кадр после процедуры и подчеркнул, что лицо Бьянки там выглядело более подтянутым и свежим.
«Уверена?» — добавил хирург.
Ранее СМИ рассказали об имуществе Липницкой. В 2023 году артистка приобрела московскую квартиру с видом на Кремль и трехэтажный загородный дом, за который заплатила наличными и самостоятельно обустроила.
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