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    Похожа на Рудову. Хирург показал лицо Натальи Бочкаревой до и после пластики

    Хирург Хайдаров показал лицо Натальи Бочкаревой после пластики

    Фото: РИА «Новости»

    Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева сбросила вес и сделала подтяжку лица. За омоложением она обратилась к пластическому хирургу Тимуру Хайдарову. Доктор показал результат работы в Instagram*.

    «За нашими плечами уже несколько преображений по телу, а в этот раз решили поработать и с лицом», — рассказал Хайдаров.

    После похудения лицо Бочкаревой, по словам доктора, немного повисло, поэтому ей потребовалась эндоскопическая подтяжка. Перед Хайдаровым стояла задача поднять и разгладить кожу.

    Он показал актрису в клинике перед операцией, затем на четвертый и 16-й день. После заживления у Бочкаревой изменился овал лица, поднялись скулы. Оставшиеся отеки, перетянутость и неестественные черты, по словам Хайдарова, пройдут через несколько недель.

    «Что-то на Наташку Рудову стала похожа. <… > Мне вообще огонь, мне очень нравится. Я так боялась, так боялась, а в результате прямо круто», — пошутила актриса.

    Хайдаров оперировал много знаменитостей, включая Филиппа Киркорова и Яну Рудковскую. Однако не все пациенты довольны результатом. В 2024 году его клиника согласилась выплатить женщине компенсацию за некачественную липосакцию, а также попала в поле зрения правоохранителей из-за смерти пациента.

    * Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

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