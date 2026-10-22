Похожа на Рудову. Хирург показал лицо Натальи Бочкаревой до и после пластики

Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева сбросила вес и сделала подтяжку лица. За омоложением она обратилась к пластическому хирургу Тимуру Хайдарову. Доктор показал результат работы в Instagram*.

«За нашими плечами уже несколько преображений по телу, а в этот раз решили поработать и с лицом», — рассказал Хайдаров.

После похудения лицо Бочкаревой, по словам доктора, немного повисло, поэтому ей потребовалась эндоскопическая подтяжка. Перед Хайдаровым стояла задача поднять и разгладить кожу.

Он показал актрису в клинике перед операцией, затем на четвертый и 16-й день. После заживления у Бочкаревой изменился овал лица, поднялись скулы. Оставшиеся отеки, перетянутость и неестественные черты, по словам Хайдарова, пройдут через несколько недель.

«Что-то на Наташку Рудову стала похожа. <… > Мне вообще огонь, мне очень нравится. Я так боялась, так боялась, а в результате прямо круто», — пошутила актриса.

Хайдаров оперировал много знаменитостей, включая Филиппа Киркорова и Яну Рудковскую. Однако не все пациенты довольны результатом. В 2024 году его клиника согласилась выплатить женщине компенсацию за некачественную липосакцию, а также попала в поле зрения правоохранителей из-за смерти пациента.

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