Россиянка не смогла продолжить восхождение на Эверест из-за болезни

Российская альпинистка Наталья Белянкина приостановила восхождение на Эверест из-за болезни. Об этом она рассказала 360.ru.

«Да обычный бронхит я подхватила, вот и все. Так как был сильный кашель и температура, решили не рисковать и мое восхождение остановить», — рассказала собеседница 360.ru.

Альпинистка спустилась в Катманду, где в госпитале подтвердили поставленный диагноз. Сейчас она уже дома.

При этом в группе во «ВКонтакте» Mountain Club ранее появилась информация о неизвестном вирусе. Участник экспедиции Андрей Васильев писал, что часть команды заболела еще до выхода. По его словам, после возвращения в базовый лагерь болезнь вернулась, и Наталья не смогла восстановиться за четыре дня отдыха.

Сама Белянкина опровергла эти данные. По ее словам, у других участников сейчас обычный высотный кашель без температуры из-за сухого и холодного воздуха.

В прошлом году телеведущей Виктории Боне пришлось отказаться от восхождения на вершину Эвереста из-за внезапной горной болезни.